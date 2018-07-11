الصين تُقاضي الولايات المتحدة وتُحذر من إجراءاتها الجديدة

رام الله - دنيا الوطن

قالت الصين، إنها قد تستخدم التدابير المضادة المناسبة بعد تهديدات جديدة من واشنطن، بفرض رسوم جمركية على حوالى 200 مليار دولار من الصادرات الصينية.







ونددت وزارة التجارة الصينية، وفق ما أوردت صحيفة (الرأي) الأردنية، بالتهديدات الأميركية الجديدة "غير المقبولة إطلاقاً"، معتبرةً أن تصرف الولايات المتحدة "غير العقلاني" يضر "بالصين والعالم وبهم أنفسهم".





وأضافت الصين: "حفاظاً على المصالح الأساسية للبلاد والشعب، ستضطر الحكومة الصينية، كما فعلت من قبل إلى اتخاذ تدابير الرد الضرورية"، مبدية "صدمتها" لسلوك واشنطن.





وتابعت الوزارة: "بموازاة ذلك، ندعو الأسرة الدولية إلى العمل بشكل منسق للحفاظ على قواعد التبادل الحر والنظام التجاري التعددي والتصدي معاً للهيمنة التجارية".





وأفادت الصين عن تقديم شكوى جديدة فوراً ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية.