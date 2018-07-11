الداخلية المصرية تُحبط هجوماً بالعريش وتقتل 11 مسلحاً بحوزتهم عبوات ناسفة



وتشير المعلومات إلى تلقى أفراد الخلية تكليفات من الخارج بتنفيذ مخططات مسلحة ضخمة خلال ذكرى فض الاعتصام المسلح، وأنهم نسقوا مع بعض الأبواق الإعلامية بالخارج، لبث فيديوهات عن الأعمال التخريبية التى كان من المقرر القيام بها، وأنهم جهزوا عبوات ناسفة لهذا الغرض.



بدوره، ثمن اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، جهود وزارة الداخلية فى مكافحة الإرهاب وتوجيه الضربات الاستباقية لإحباط المخططات المسلحة.



وأوضح الخبير الأمنى، أن الضربات الاستباقية تساهم بشكل كبير فى حماية البلاد من أعمال تخريبية كبرى، وأن وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تبذل جهود طيبة لحفظ الأمن الداخلى.

رام الله - دنيا الوطنفى ضربة أمنية جديدة للعناصر المسلحة، أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مخططًا مسلحاً لاستهداف مؤسسات الدولة، وتنفيذ أعمال تخريبية فى سيناء.وتوافرت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مفادها تردد أفراد خلية مسلحة على منزل مهجور فى حى السمران بمدينة العريش، حيث يخططون لارتكاب أعمال تخريبية على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).وبعرض المعلومات على اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجه باستهداف العناصر المتطرفة- بعد تقنين الإجراءاتـ والتصدى بحسم لكافة صور الخروج عن القانون.وتحركت حملات أمنية مكبرة، شاركت فيها عدة قطاعات من وزارة الداخلية، بينها الأمن الوطنى، والأمن العام، والأمن المركزى، ومديرية أمن شمال سيناء، حيث استهدفت مكان وجود المسلحين، الذين استشعروا اقتراب الشرطة منهم، ففتحوا الرصاص عليها.وبادلت قوات الأمن، العناصر المتطرفة إطلاق الرصاص، حيث أسفرت المواجهات المسلحة عن مقتل 11 عنصرًا مسلحاً، وضبطت بحوزتهم ثلاث بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وعبوتين ناسفتين، تم تفكيكهما.وتشير المعلومات إلى أن المتطرفين، خططوا لارتكاب سلسلة أعمال تخريبية، تستهدف مؤسسات الدولة، والمنشآت الحيوية فى شمال سيناء خلال الفترة المقبلة، كرد فعل على النجاحات الأمنية التى تحققها الأجهزة الأمنية.وتؤكد المعلومات، أن هذه العناصر دأبت على التواصل مع قيادات مسلحة هاربة فى الخارج لدعمهم بالمال لشراء السلاح والمتفجرات، وأنهم يلتقون فى عقارات مهجورة لعقد لقاءات تنظيمية والاتفاق على تنفيذ الحوادث والأعمال التخريبية.وتوضح المعلومات، أن أفراد الخلية المسلحة المقتولة خططوا لارتكاب سلسلة أعمال تخريبية، تستهدف البلاد تزامنًا مع ذكرى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، من أجل استهداف قوات الأمن والأكمنة.