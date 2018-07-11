دولي

ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة باليابان إلى 179 شخصاً

ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة باليابان إلى 179 شخصاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت الحصيلة المؤقتة للأمطار الغزيرة، التي هطلت الأسبوع الماضي على غرب اليابان إلى 179 قتيلاً في حين لا يزال هناك الكثير من المفقودين وآلاف المشردين، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة: "إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة بعد الفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الطوفانية، وأدت لأخطر كارثة ناجمة عن سوء الأحوال الجوية في الأرخبيل منذ أكثر من 30 عاماً"، بحسب ما جاء على موقع (الغد).

وصباح الأربعاء، غادر رئيس الوزراء شينزو آبي العاصمة طوكيو متجهاً إلى اوكاياما، إحدى المناطق الأكثر تضرراً من الكارثة، لكي يرى بأم عينه حجم المأساة التي اضطرته لإلغاء جولة خارجية، كان يعتزم القيام بها هذا الأسبوع إلى أربع دول بينها بلجيكا وفرنسا.

ومن المقرر، أن يستطلع آبي من الجو حجم الأضرار في إقليم مابي، وأن يلتقي على الأرض نازحين ومسؤولين محليين لمعرفة احتياجاتهم.

ولا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في ملاجئ موزعة في عدد من أنحاء وسط الأرخبيل وغربه، بحسب الإعلام المحلي.

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