النجاح تخرج طلبة الدراسات العليا والعلوم والطب والصحة والعلوم التربوية واعداد المعلمين.















رام الله - دنيا الوطنواصلت جامعة النجاح الوطنية يوم الثلاثاء الموافق 10/7/2018 تخريج طلبة كليات الدراسات العليا، والعلوم، والطب وعلوم الصحة، والعلوم التربوية واعداد المعلمين، وذلك ضمن إحتفالاتها بتخريج الفوج الثامن والثلاثين (فوج مئوية النجاح) من طلبتها الذي تنظمه الجامعة برعاية الرئيس محمود عباس، حيث أُقيم الحفل في مسرح المرحوم حكمت المصري في الحرم الجامعي الجديد.وحضر الحفل الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ماهر أبو زنط، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية في الكليات التي جرى تخريجها، إضافة إلى الطلبة الخريجين وذويهم.وبدأ الحفل بدخول موكب القائم بأعمال رئيس الجامعة ونواب الرئيس ومساعديه، في حين تولى عرافة الحفل الاستاذ موسى أبو ديه.كلمة أ.د. القائم بأعمال رئيس الجامعة:وألقى الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، كلمةً رحب فيها بالحضور من الأهالي والخريجين والضيوف، معبّراً عن سعادته وفرحته بهذه الكوكبة من الخريجين الذين حصلوا على شهاداتهم العلمية ليكونوا بناة للوطن وحماة للمستقبل.وأوضح الدكتور النتشة الى أن الجامعة خلال مسيرتها الممتدة عبر أربعة عقود من الزمن أن تشكل معلماً بارزاً من معالم هذا الوطن على مستوى الانجازات العلمية والفكرية والحضارية وأصبحت تشكل علامة فارقة في تاريخ فلسطين المعاصر.وأشار الدكتور النتشة الى أن جامعة النجاح تعمل في كل عام على تطوير برامجها الأكاديمية، واستحداث برامج جديدة تلبي حاجات الوطن في مختلف التخصصات العلمية والمجالات البحثية، وتعتمد الجامعة معايير الجودة والنوعية، وتوفر لطلبتها بيئة تعليمية مميزة، وتقدم لها خدمات واسعة في مجال توفير الدوريات العلمية، والكتب الحديثة، والمختبرات وأجهزة الحاسوب، ومراكز التدريب إلى غير ذلك من الخدمات الطلابية.وأكّد الأستاذ الدكتور النتشة بأن الجامعة تحقق في كل عام انجازاتٍ جديدةً على مستوى استحداث البرامج الأكاديمية، والأبحاث العلمية، والجوائز التقديرية واستطاعت بفضل ذلك أن تكتسب احترام الجميع محلياً وعربياً ودولياً.كما وجّه الأستاذ الدكتور النتشة الشكر الى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء، الأستاذ الدكتور رامي حمد الله الذين يدعمون مسيرة الجامعة وتقدمها، موجهاً الشكر كذلك إلى رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الذين يعملون دائماً على استقرار الجامعة وتقدمها.كما قدّم الأستاذ الدكتور النتشة الشكر الى الزملاء النواب والمساعدين والعمداء وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والى كل من يساهم في انجاح المسيرة التعليمية للجامعة.وفي ختام كلمته تقدّم الأستاذ الدكتور النتشة بالتهنئة للطلبة الخريجين، مباركاً لهم تخرجهم من جامعة النجاح، متمنياً لهم مستقبلاً زاهراً وحياةً مليئةً بالعطاء والإنجازات، داعياً الى أن يكونوا عنواناً لجامعة النجاح في حسن العمل واستقامة الخلق، مهنئاً الآباء والأمهات بتخرج ابنائهم.وتخلل الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والأغاني الشعبية الفلسطينية قدمتها فرقة كورال عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.وفي ختام الحفل سلّم الأستاذ الدكتور النتشة ونواب الرئيس ومساعدوه وعميد القبول والتسجيل شهادات التخرج للطلبة الخريجين.