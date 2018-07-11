شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تدشن بوابة "المرشد الالكتروني" لتوجيه وإرشاد خريجي الثانوية العامة

التعليم بغزة تدشن بوابة "المرشد الالكتروني" لتوجيه وإرشاد خريجي الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
دشنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بوابة المرشد الالكتروني ، بهدف إرشاد وتوجيه خريجي الثانوية العامة لاختيار التخصصات الأكاديمية المناسبة وفقاً لمعدلاتهم وميولهم وقدراتهم.

وأوضحت الوزارة بأن البوابة ستوفر معلومات شاملة ووافية عن الجامعات والكليات الفلسطينية في قطاع غزة  والبرامج الأكاديمية التي تقدمها تلك المؤسسات.

وتتميز البوابة والتي تعد الأولي على مستوى فلسطين بأنه قد تم تصميمها وفق أحدث الأساليب العلمية والفنية على أيدى خبراء في مجالات متعددة، وقد تم إشراك كافة المؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة في عملية التحليل لإنشاء البوابة.

ويتيح المرشد الالكتروني لخريج الثانوية العامة اختيار البرنامج الأكاديمي المناسب وفقاً لمعدله وفرع الثانوية العامة، وفي ضوء معدلات القبول المعتمدة من الوزارة، ومعدلات القبول لكل مؤسسة أكاديمية في قطاع غزة.

ويوفر المرشد الالكتروني خدمة إضافية ومميزة لخريجي الثانوية العامة حيث تتيح لخريج الثانوية العامة الفرصة لتحديد نمط الشخصية المهنية التي ينتمي إليها، وذلك من خلال تعبئة مقياس أُعد خصيصاً لهذا الغرض، ويتم عرض البرامج الأكاديمية المتاحة للخريج والتي تتوافق مع نمط الشخصية المهنية التي ينتمي إليها. 

وفي إطار التطوير والتحسين المستمر الذي تسعى له الوزارة دوماً  فإنها ستقوم في النسخة القادمة للمرشد الالكتروني بربط مخرجات المرشد مع بيانات سوق العمل ، ليتسنى للطالب تحديد التخصص المناسب في ضوء متطلبات سوق العمل.

وتدعو الوزارة كافة المعنيين الدخول على رابط المرشد الالكتروني: eservices.mohe.ps/e-guidance والذي سيتم تفعيله خلال الأيام القليلة القادمة.

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