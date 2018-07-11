دولي

إيرلندا تُصوت على قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية

إيرلندا تُصوت على قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يصوّت مجلس الشيوخ في إيرلندا، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن مشروع القانون يحظر استيراد وبيع السلع وأي بضائع أخرى يتم تصنيعها في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة.

وأشارت إلى أنه تم رفض التصويت على القانون في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، بطلب من الحكومة في إيرلندا لمحاولة التوصل إلى حل وسط مع مقدمي المشروع، مشيرةً إلى أن الحكومة، سعت إلى تخفيف القانون بناءً على طلب إسرائيلي، ومع ذلك لم يتم التوصل في النهاية إلى أي تفاهمات.

ووفقًا للصحيفة، فإن الحكومة تعارض مشروع القانون، لكن من المتوقع أن يتم تمريره من الأحزاب المعارضة والمستقلين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصف القانون عند تقديمه في المرة الأولى بأنه دعم كامل لحركة المقاطعة، وهدفه إلحاق الأذى بدولة إسرائيل، وأنه تناقض صارخ مع المبادئ التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة.

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