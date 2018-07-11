مهداوي: الولايات المتحدة لا يُمكن أن تبقى منفردة في رعاية عملية السلام

رام الله - دنيا الوطنيبحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم مع نظيره الصيني وانغ يي هو في بكين الإعداد لمؤتمر دولي للسلام ضمن المبادرة الصينية، ودعوة الرئيس محمود عباس لحل القضية الفلسطينية، ضمن إطار دولي وفق ما أعلن لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الأربعاء، سفير فلسطين لدى الصين فريز مهداوي.وأوضح مهداوي، أن لقاء المالكي مع الوزير هو، سيدعو للتحرك باتجاه عقد مؤتمر دولي للسلام؛ لإقامة دولة فلسطينية، وفق الشرعية الدولية، وعلى حدود عام 67 وعاصمتها القدس، مؤكداً على إجراء اتصالات مع كافة الأطراف الدولية للإعداد لعقده.وقال مهداوي: إن هناك توافقاً كاملاً بين فلسطين والصين، بأن الولايات المتحدة، لا يمكن أن تبقى منفردة في رعاية عملية السلام، خاصة بعد خطوتها الأخيرة بنقل سفارتها للقدس.