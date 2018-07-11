الاحتلال يقتحم (الخان الأحمر) ويحاصر المعتصمين بالمدرسة ويحتجز آخرين

رام الله - دنيا الوطنقال وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأربعاء: إن قوات الاحتلال، اقتحمت صباحاً قرية (الخان الأحمر) شرق مدينة القدس، حيث تحاصر في هذه الأثناء المدرسة، حيث يتواجد المعتصمون والمتضامنون مع أهلنا في الخان، إضافة لاحتجاز عدد من المعتصمين في (الخان الأحمر) ومنعهم من التحرك.وأضاف عساف: "منذ ساعات الصباح الأولى، وجنود الاحتلال يحاصرون المتواجدين في المدرسة المهددة بالهدم، ويمنع خروجهم والوصول إلى الشارع الرئيسي، إضافة لاحتجاز عدد آخر من المعتصمين في (الخان الأحمر) ومنعهم من التحرك، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).