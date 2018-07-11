مشعشع: رواتب العاملين بـ (أونروا) لن تُمس وهذا موعد بدء العام الدراسي

رام الله - دنيا الوطننفى المتحدث باسم الاونروا سامي مشعشع نية الوكالة وقف رواتب موظفيها بسبب العجز في ميزانيتها .وقال مشعشع لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاربعاء ان رواتب العاملين في الوكالة لن تمس وان قرار بدء العام الدراسي من عدمه لم يتخذ بعد .واعتبر مشعشع ان تقليص العجز في ميزانية الوكالة خلال اقل من مئة يوم يعبر عن رفض الدول المتبرعة لمحاولات انهاء قضية اللاجئين وتجفيف خدمات الوكالة مشيرا الى ان العجز في الميزانية يبلغ 217 مليون دولار ما يؤثر سلبا على خدمات الطوارئ في مناطق عمل الوكالة .