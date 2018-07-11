مجدلاني ينفي الإساءة للمتقاعدين العسكريين

نفى الدكتور أحمد مجلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس هيئة التقاعد الفلسطينية بها، الأخبار التي تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول الإساءة للمتقاعدين العسكريين.





جاء ذلك، خلال رسالة وجهها الدكتور مجدلاني إلى اللواء صلاح شديد، رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في الوطن والشتات.



وقال الدكتور مجدلاني في الرسالة "بأنه لم يُدل بأي تصريح لأحد الإعلاميين، الذي سوق الخبر بطريقة كاذبة، ومشوهة للحقائق عبر وسائل الإعلام.



وبدورها، أهابت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالوطن والشتات، بجميع وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نشر أي معلومات دون الرجوع إلى المصار الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات المدسوسة الهدامة الهادفة إلى خلق البلبلة والفتنة في هذه الفترة الحرجة، التي تمر بها بها قضيتنا الوطنية الفلسطينية من ضغوطات سياسية ومالية.



رام الله - دنيا الوطن