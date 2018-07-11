شؤون فلسطينية

505 قرارات اعتقال إدارية خلال النصف الأول من العام

505 قرارات اعتقال إدارية خلال النصف الأول من العام
رام الله - دنيا الوطن
 أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال العام الحالي من إصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إدارى لفترات جديدة، حيث رصد إصدار (505) قرارات إدارية خلال النصف الأول من العام الحالي، غالبيتها تجديد اعتقال .

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، أن هذه الأعداد تشكل ارتفاع بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت فيها القرارات الإدارية (397) قراراً فقط، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال تلك الفترة، واعتماد الاحتلال على هذه تقارير المخابرات السرية التي لا تحتاج إلى تحقيق أو فتح ملفات أو عرض على المحاكم.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، رغم خطورة مقاطعة المحاكم الإدارية بكافة أشكالها وعدم مثولهم أمام القضاة وكذلك غياب المحامين وهذا يدلل بشكل واضح على شكلية المحاكم الادارية، ويؤكد بانها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.

وبين الأشقر أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (306) قرارات تجديد اعتقال إدارى لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما (199) قراراً إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من أنحاء الضفة الغربية القدس المحتلتين، وقام  بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري وغالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وأشار إلى أن سيف الاعتقال الإداري طال الأطفال، حيث لا يزال 3 أطفال يخضعون لهذا القانون الجائر، وهم  الفتى حسام أبو خليفة (17 عاماً) من بيت لحم وجدد له 3 مرات، والفتى أحمد صلاح (16 عاماً) من مخيم الجلزون، والفتى ليث أبو خرمة (17 عاماً) من  بلدة كفر عين برام الله وجدد له 3 مرات.

فيما يخضع 4 نواب للاعتقال الإداري أقدمهم النائب محمد جمال  النتشة من الخليل، وهو معتقل إداري منذ 22 شهراً، إضافة إلى النواب حسن يوسف من رام الله، وناصر عبد الجواد من سلفيت، وخالدة جرار من رام الله.

ونوه الأشقر الى أن الأسرى الاداريين البالغ عددهم حوالى (450) معتقلاً، شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الإدارية منذ الخامس عشر من شباط/ فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذى تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.

كما ينوى الأسرى الإداريون خلال الفترة القادمة، تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بالدخول في إضراب متقطع وجزئي عن الطعام، بعد أن ماطلت الإدارة في الرد على مطالبهم العادلة بالإيجاب.

واعتبر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية هو استهتار بكل الأعراف والقوانين التي وضعت محاذير ومحددات للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، بينهم نواب في المجلس التشريعي، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، ذوى احتياجات خاصة وأسرى محررون.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جريمة الاعتقال الإداري المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين، الذين تضيع أعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية، ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.

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