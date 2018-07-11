قناة عبرية: حماس تمنع دخول الفاكهة الإسرائيلية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن حركة حماس بدأت بمعاقبة المزارعين الإسرائيليين بمنع دخول الفواكه الإسرائيلية لقطاع غزة.







وأشارت القناة، إلى أنه يدخل في المتوسط اليومي من 30 إلى 40 شاحنة من الفواكه إلى القطاع، مثل الموز والمانجا والتفاح والبرتقال والعنب.

وأوضحت القناة، أن حماس أبلغت التجار في غزة بأنه بدءًا من اليوم الأربعاء، سيتم منع إدخال الفواكه إلى قطاع غزة، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية.وتابعت: "هدف حماس هو معاقبة المزارع الإسرائيلي، ورداً على منع إسرائيل إدخال السلع الأخرى لغزة، وربط ذلك بوقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.