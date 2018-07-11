"الأسد الابن" في مسابقة مواهب عالمية.. ما طلبه من الدولة المستضيفة غير متوقع

رام الله - دنيا الوطنذكر مسؤول تربوي روماني أمس الثلاثاء أن حافظ الأسد الابن نجل الرئيس السوري بشار الأسد، قد التحق بصفوف المشاركين في مسابقة رياضيات دولية تستضيفها رومانيا.ويشارك الأسد الابن ذو الـ16 عاما 615 طالبا آخرين من جميع أنحاء العالم في المسابقة الدولية للرياضيات التي انطلقت في الـ3 من الشهر الجاري وتستمر حتى الـ14 منه في مدينة كلوج نابوكا وسط رومانيا.وقال فالانتان كويبوس مفتش كلوج نابوكا التربوي لـ"فرانس برس" بهذا الصدد ونقلته روسيا اليوم: "يريد الأسد التعامل معه كطالب عادي، وهو يتبع من جهته سلوك الطالب العادي، حيث يلتزم الفندق إلى جانب أقرانه من المتسابقين من 18 دولة".وأضاف المسؤول الروماني: "لم يطلب أي شيء استثنائي، لا شروط خاصة ولا شقة منفصلة، بل يقيم في غرفة هو وأحد زملائه"، فيما تحدثت وسائل إعلام رومانية عن وجود تدابير أمنية معززة ترافق وجود نجل الرئيس السوري.جدير بالذكر أن الأسد الابن، كان قد احتّل في نسخة العام الماضي من المسابقة التي أجريت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، المرتبة 528 من أصل 615، لكنه يطمح في نسخة هذا العام من المسابقة إلى تحقيق نتيجة أفضل.وأكد لوسائل إعلام رومانية عشية المسابقة، أن الرياضيات "ولع طفولته" وأنه يأمل في تحقيق "نتيجة جيدة" هذا العام.