فيديو: (مهندسة صفقات التهجير).. مذيعة سورية متهمة بتخريب اتفاق درعا

وقال المرصد، إن حويجة الملقبة بالإعلامية المليونيرة، ومهندسة صفقات التهجير، هدّدت بمنع خروج كل الرافضين للاتفاق الذي تم بين ضباط روس، وممثلي الفصائل المعارضة في درعا، نحو الشمال السوري، وفق ما أوردت صحيفة (القدس العربي).







وتساءل مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، عن سبب عرقلة خروج رافضي الاتفاق الروسي، من درعا، قائلاً: هل تريد الحصول على ملايين الدولارات، كالتي حصلت عليها في مفاوضات (مخيم) اليرموك؟".

وكانت حويجة، التي اشتهرت بلعب دور الوساطة بين النظام والمعارضة، هي من فاوضت تنظيم الدولة في مخيم اليرموك لإتمام اتفاق الانسحاب.







واستفادت ابنة اللواء إبراهيم حويجة، الذي كان قد تقلد منصب رئيس الاستخبارات الجوية، ما بين عامي 1987 و2002، من صلاحيات واسعة وعلاقات مميزة مع الضباط الروس، وقد عرفت بانخراطها في مفاوضات التسوية في المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد منذ عام 2015، بدءاً من دخولها كمذيعة في التلفزيون السوري لبرنامج سوريا تتحاور، إلى مناطق المعارضة في حي العسالي ثم مشاركتها بمفاوضات مدينة المعضمية عام 2016 وصولاً إلى مفاوضات الرستن وريف حمص الشمالي في الأسابيع الأخيرة، حيث ظهرت في تسجيل مسرب انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي العباءة السوداء إلى جانب الضابط الروسي الكسندر إيفانوف.







رام الله - دنيا الوطناتّهم المرصد السوري لحقوق الإنسان، المذيعة السورية المحسوبة على نظام الأسد، كنانة حويجة، بتعمد تأخير البدء بتنفيذ الاتفاق بين المعارضة والنظام في جنوب البلاد، وذلك من أجل "الحصول على مكاسب شخصية ومالية أكبر".