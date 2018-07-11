الخارجية الأمريكية: السعودية شريك رئيسي في عزل إيران

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الدبلوماسيين الأمريكيين، ناقشوا مع شركائهم السعوديين، سبل زيادة وسائل الضغط على إيران.







وفي وقت سابق، قال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، برايان هوك: إن الولايات المتحدة، تدعو الدول إلى خفض واردات النفط الإيراني إلى الصفر، بحلول الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، مشيراً إلى أنه بعد هذا التاريخ، ستبدأ الولايات المتحدة، في فرض عقوبات ضد أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.



وأضافت الوزارة، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "ذهبنا إلى السعودية لتنسيق سبل زيادة الضغط على إيران، وناقشنا طرقاً جديدة لحرمان النظام من مصادر الدخل، التي يستخدمها لترويع الناس وإرهاب الدول الأخرى".وأوضحت، أن المملكة العربية السعودية، هي شريك رئيسي في جهود عزل وممارسة الضغط على إيران.