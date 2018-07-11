شؤون فلسطينية

مسؤول إسرائيلي: المشاريع الإنسانية بغزة جزء من (صفقة القرن) ورسالة للرئيس عباس

مسؤول إسرائيلي: المشاريع الإنسانية بغزة جزء من (صفقة القرن) ورسالة للرئيس عباس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (إسرائيل اليوم)، عن مصدر رفيع قوله: إن الخطة الإنسانية التي تعدها الحكومة الأمريكية لقطاع غزة، بمثابة المرحلة الأولى من (صفقة القرن) المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، وفق المصدر، أن أمريكا تهدف من تكثيف الحديث والتصريحات عن تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى إرسال رسائل للرئيس محمود عباس، مفادها أنه من الممكن العمل بدونك والاستغناء عنك.

وأضافت، أن الهدف الأساسي من (صفقة القرن) هو تحقيق تسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين إلا أن مقاطعة السلطة وعباس للأمريكان، يحول دون تحقيق هذا الهدف، الأمر الذي يدفع أمريكا إلى استخدام ورقة قطاع غزة كوسيلة ضغط على الرئيس عباس من خلال إيصال رسالة له مفادها: أن الاتفاقيات والإجراءات السياسية، ستجري رغماً عن أنفه، وذلك من خلال التعاون مع الدول العربية.

ونوه المصدر الإسرائيلي الرفيع، وفق الصحيفة، إلى أنه لا يزال هناك شكوك كبيرة من مدى استعداد الدول العربية لتجاوز السلطة الفلسطينية، في حل الأزمة في قطاع غزة.

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