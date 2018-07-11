دولي

هل يُشعل هذا القرار الأمريكي الحرب بين قطبي اقتصاد العالم؟

هل يُشعل هذا القرار الأمريكي الحرب بين قطبي اقتصاد العالم؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قراراً بفرض رسوم جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بعدما أخفقت في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع التجاري مع الصين.

وحسب وكالة (رويترز) للأنباء، والتي نقلت عن مسؤولين كبار في الحكومة الأمريكية قولهم: إن هذه الخطوة جاءت بعدما أخفقت جهود التوصل لاتفاق مع بكين.

ونقلت عن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، قوله: إن الرسوم التي ستفرضها أمريكا على الواردات الصينية الإضافية تصل إلى نسبة عشرة في المئة، حيث يعد الإجراء الأمريكي هو الأبرز في مسلسل النزاع التجاري بين أمريكا والصين، اللتين تمتلكان أكبر اقتصادين في العالم.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة، ربما تفرض في نهاية المطاف رسوماً على سلع صينية بأكثر من 500 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي الواردات الأمريكية من الصين في العام الماضي.

وتزايدت التوترات بين البلدين بسبب التهديد المتعلق بزيادة الرسوم الجمركية، بصورة تنذر باندلاع حرب تجارية بين البلدين.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة، انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية، وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ، بفرضها رسوم استيراد تصل إلى نسبة 25 في المئة على البضائع الصينية.

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