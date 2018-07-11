وزارة الاقتصاد وصندوق النقد الدولي يبحثان جهود تحسين بيئة الاعمال بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في فلسطين (IMF) كارين أونغلي، أمس الثلاثاء، الجهود المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين وفق مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.وراجع الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني، حصيلة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية بشان تحسين فلسطين في مؤشرات التقرير والخطة المراد اتباعها خلال الفترة المقبلة.ووضعت الوزيرة الوفد في صورة البرنامج الاصلاحي الذي تنفذه الوزارة لتحسين البيئة القانونية والبنية التحتية، الناظمة للنشاط الاقتصادي، والبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في مقدمتها مشاريع المدن والمناطق الصناعية، لافته الى اهمية تقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطة وزارة الاقتصاد الوطني في تحسين الاقتصاد الوطني.بدوه اعرب الوفد عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في تحسين وتطوير البيئة القانونية، والمضي قدماً في التغلب على التحديات التي تواجهه لافتاً الى دعمه لهذه الجهود.يذكر ان فلسطين أحرزت في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي للعام 2018 أعلى تقدّم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتمثل بـتحسين ترتيبها 26 مرتبة دفعة واحدة، حيث جاءت في المركز العاشر عربياً والمركز 114 عالمياً.