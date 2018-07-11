شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تعلن عن مشروع لدعم حالة الطوارئ بمليون دولار

وزارة الصحة تعلن عن مشروع لدعم حالة الطوارئ بمليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة مساء أمس، عن التحضير لإطلاق مشروع لدعم حالة الطوارئ في فلسطين منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بدعم من الحكومة اليابانية، وبقيمة تصل الى مليون دولار.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده وزير الصحة د. جواد عواد، مع السفير الياباني المعتمد لدى فلسطين السيد تكيشي أوكوبوو، وبحضور مديرة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) السيدة سانو يوكو، وذلك في مكتب الوزير برام الله.

وتم الإتفاق على إطلاق المشروع حيث سيقوم الجانبان بتوقيع إتفاقية مشتركة لتنفيذ المشروع خلال الأيام القليلة المقبله.

واستعرض الوزير عواد الوضع الصحي الراهن، والجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في تلبية إحتياجات القطاع الصحي، رغم المعيقات التي تعترضه، وعلى رأسها الإحتلال الإسرائيلي.

وأشاد وزير الصحة بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، معربا عن شكره العميق لليابان حكومة وشعبا على تقدمه من دعم لفلسطين في كافة المجالات السياسية والإقتصادية، والصحية.

بدوره أعرب السفير الياباني عن تقديره للدور الريادي لوزارة الصحة، وكوادرها، في توفير العلاج للمواطنين، و مايشهده القطاع الصحي الحكومي من إنجازات كبيرة وتطور ملموس وحقيقي.

وسيتم من خلال هذا المشروع، توفير أدوية لعلاج السرطان، ومضادات حيوية مختلفة، وأجهزة طبية، في عدد من مشافي وزارة الصحة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وذلك بناء على تقييم للإجتياجات الطبية، وتوصيات وزارة الصحة.


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