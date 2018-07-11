ادعيس: الاحتلال يمارس أقصى درجات الاعتداء والانتهاك للمسجد الابراهيمي





وشهد المسجد طقوسا تلمودية، ولوحات مضيئة على جدرانه ،ومطالبات لبناء حجر بدل الجهة الموجودة في الساحة الجنوبية، والتي تحيط بحوض الاشجار وتمديد خط مياه في منطقة المتوضأ بجانب وقف البديري بحجة استخدامه للشرب والإطفاء بالاضافة الى تدخلات اخرى وسعيه لإحداث تغييرات لعمل منصة خشبية بجانب الدرج العريض خلف الاستراحة، واستبداله لسماعات صوتية، وفي اعتداء خطير اخر على المسجد الابراهيمي حيث اقدم المستوطنون على اقامة مراسم زفاف في منطقة الصحن، بل تعدى ذلك لتدخله في اعمال الترميم، والمياه، والصيانة والحدائق وحتى اشجار المسجد وساحاته.



وحاول الاحتلال الضغط باتجاه إنشاء مظلة في منطقة الصحن معتمداً على مؤامرة استيطانية اقدم المستوطنون خلالها على إغلاق مجاري المياه مما ادى لتدفقها بشكل كبير داخل الصحن،كوسيلة للضغط على الاوقاف لوضع المظلة وإلا فالاحتلال سيقدم على وضعها على شكل قبة كنيس .



وقال ان الهجمة الشرسة على المسجد الابراهيمي لا تتوقف عند سوائب المستوطنين بل تصل الى المستوى السياسي والوزاري، وذلك باعلان ما يسمى وزير الامن الداخلي جلعاد اردان بافتتاح مركز شرطة للاحتلال، وذلك خلال الزيارة الاستفزازية التي قام بها للمسجد الابراهيمي الشريف،ناهيك عن قيام مستوطنين احتفالا صاخبا فيه، والغناء مرة اخرى ، وإدخال كتاب التوراة إلى داخله، وكذلك اقتحام ما يسمى وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي الشريف، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال.



ومنعت قوات الاحتلال عمل طواقم لجنة اعمار الخليل في الساحات الخارجية في ظل استفزاز جنود الاحتلال والمستوطنين للعمال والمواطنين والزوار والمصلين في محيط المسجد،وحتى حدائقه لم تسلم من مكرهم فقام مستوطنون باعمال نظافة لها بعد منع الاحتلال لاكثر من مرة عمال النظافة التابعين للمسجد من نظافتها والاعتناء بها.



وشدد ادعيس على ضرورة تضافر كافة الجهود، والسعي المتواصل لانقاظ المسجد والبلدة القديمة،ولجم سياسة الاحتلال الرهيبة تجاهه، والتي لاتخفى على احد.



رام الله - دنيا الوطنقال الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية ان الاحتلال، ومستوطنيه يمارسون اقصى درجات الاعتداء والانتهاك على المسجد الابراهيمي الذي يعتبر المكان الرابع المقدس لدى المسلمين، ويمارسون سياسة التهويد والحصار المطبق عليه، بل تعدى الامر الى عملية الحفر في اليوسفية التحتا، مبينا ان الهجمة تعالت وازدادت بعد وعلى اثر قرارت لجنة شمغار الاحتلالية الظالمة، وامعانا بالتهويد ومحو الاثر الاسلامي اقدم مستوطنون متطرفون يوم الاثنين الماضي بوضع ما يسمى الكلمات العشر على ابواب اليوسفية المطلة على الصحن والباب المطل على غرفة العنبر في تحد صارخ ومستفز للمسلمين اجمع.بين مطرقة التهويد وسندان الاستيطان الذي استشرى ليحيل المدينة والمسجد الى مشهد مرعب، بين ادعيس انه منذ الاحتلال الصهيوني للمدينة عام 1967 وحتى يومنا هذا، يواجه المسجد حربًا ضروسا،خضع خلالها لمحاولة طمس حضاري وغزو تراثي من قبل الاحتلال، وكل يوم يستحدث الاحتلال وضعا يخل بمكانة المسجد .وكشف ادعيس ان الاحتلال خلال النصف الاول من العام الجاري منع رفع الاذان فيه لاكثر من 298 وقتا،ولاول مرة منع رفع آذان صلاة الجمعة وعزز من تواجده في كل مداخل المسجد،واغلق المسجد ليومين متتالين بحجة الاعياد.وقال ادعيس ان الاحتلال وضع اعلاما اسرائيلية كبيرة على جدرانه امعانا في تهويده وتدنيسه، واعتلى مستوطنون متطرفون سطحه واطلقوا مفرقعات، وسط حفلة صاخبة حتى ساعة متأخرة من الليل،واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي "بئر حرم الرامة" وأغلقته أمام حركة المواطنين،لزيارة المستوطنين للموقع الأثري واقاموا صلوات تلمودية بالمكان،وما زال الاحتلال يمارس تدخله المتواصل بالمسجد الابراهيمي،وحاول جاهداترميم سقف صحن المسجد، وساحته الخارجية بحجة تبليطها وترميمها، وتركيب مصعد في القسم المغتصب لتسهيل الامر على المستوطنين،وبناء وحدة حمامات في منظقة الحديقة لاستخدامها من قبل المستوطنين، الا ان جميع محاولاته بائت بالفشل نتيجة الصمود من قبل المواطنين والجهد المتواصل والتواجد الدائم للاوقاف هناك،وتابع بالقول وخلال النصف الاول من العام الجاري وصلت عربدات وصلف المستوطنين الى اقامة عرس موسيقي داخل المسجد الابراهيمي في منطقة الصحن استمرت لساعات متاخرة من الليل،وواصلت عصابات المستوطنين تدنيسها وعربدتها بوضعها خياما ضخمة في ساحاته الجنوبية بجانب مبنى الاستراحة المؤدية الى ملعب الابراهيمية، في خطوة تصعيدية كبيرة لتهويد اكبر مساحة ممكنة،وزحفا لاخرى كما هي الاستراتيجية المتبعة لدى الاحتلال.