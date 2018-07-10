إنقاذ ستة مواطنين غرقوا في بحر خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت فرق الانقاذ مساء اليوم الثلاثاء، من انقاذ ستة مواطنين غرقوا في بحر محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب وكالة (شهاب) المحلية، فإن من بين الغرقى خمسة فتيات أعمار بعضهن لا يتجاوز الـ 14 عاما، وتم نقلهم الى مستشفى ناصر لتلقي العلاج اللازم.
تمكنت فرق الانقاذ مساء اليوم الثلاثاء، من انقاذ ستة مواطنين غرقوا في بحر محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب وكالة (شهاب) المحلية، فإن من بين الغرقى خمسة فتيات أعمار بعضهن لا يتجاوز الـ 14 عاما، وتم نقلهم الى مستشفى ناصر لتلقي العلاج اللازم.
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