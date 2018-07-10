شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تفرج عن سبعة مواطنين اعتقلتهم على متن سفن الحرية (2)

قوات الاحتلال تفرج عن سبعة مواطنين اعتقلتهم على متن سفن الحرية (2)
رام الله - دنيا الوطن
أفرج الاحتلال الاسرائيلي مساء الثلاثاء، عن سبعة مواطنين كانوا على متن سفينة "كسر الحصار2" التي انطلقت من ميناء غزة اليوم.

وبحسب وكالة (شهاب) المحلية، فإن الاحتلال أفرج عبر معبر بيت حانون/ايرز عن، محمود جهاد ابو عطايا، ورائد خليل دياب، وادم حسن النجار، وايمن محمد اللوح، وعليان كامل اللوح، ومحمد ابراهيم العرور، وعلى هاشم ابو عطايا، فيما أبقى على اعتقال قبطان السفينة.

وانطلق القارب صباح اليوم من ميناء مدينة غزة، في ثاني محاولة لكسر الحصار عن القطاع، بمشاركة عدد من جرحى مسيرة "العودة" والمرضى والطلبة الخريجين العاطلين عن العمل.

وتعتبر هذه الرحلة البحرية الثانية التي تنطلق من غزة حيث انطلق القارب الأول في 29 أيار/مايو الماضي، وتم اعتراضه من قبل سلاح البحرية الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

خالد يبحث مع إتحاد أبناء رام الله بأمريكا سبل التصدي لصفقة القرن

خالد يبحث مع إتحاد أبناء رام الله بأمريكا سبل التصدي لصفقة القرن

فيديو: مستوطنون يحاصرون سيارة اسعاف تقل مريضة فلسطينية بالخليل

فيديو: مستوطنون يحاصرون سيارة اسعاف تقل مريضة فلسطينية بالخليل

اللواء الرجوب يعلن عن انطلاق فعاليات المخيمات الصيفية في لقاء حاشد

اللواء الرجوب يعلن عن انطلاق فعاليات المخيمات الصيفية في لقاء حاشد

التربية والعمل تتفقان على إنشاء معهد للتدريب المهني والتقني

التربية والعمل تتفقان على إنشاء معهد للتدريب المهني والتقني

الحملة الوطنية تطالب الجامعات بإلغاء إلزامية دفع رسوم الفصل الأول للطلبة الجدد

الحملة الوطنية تطالب الجامعات بإلغاء إلزامية دفع رسوم الفصل الأول للطلبة الجدد

وزارة الاقتصاد وصندوق النقد الدولي يبحثان جهود تحسين بيئة الاعمال بفلسطين

وزارة الاقتصاد وصندوق النقد الدولي يبحثان جهود تحسين بيئة الاعمال بفلسطين

وزارة الصحة تعلن عن مشروع لدعم حالة الطوارئ بمليون دولار

وزارة الصحة تعلن عن مشروع لدعم حالة الطوارئ بمليون دولار

ادعيس: الاحتلال يمارس أقصى درجات الاعتداء والانتهاك للمسجد الابراهيمي

ادعيس: الاحتلال يمارس أقصى درجات الاعتداء والانتهاك للمسجد الابراهيمي

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

خالد يبحث مع إتحاد أبناء رام الله بأمريكا سبل التصدي لصفقة القرن

خالد يبحث مع إتحاد أبناء رام الله بأمريكا سبل التصدي لصفقة القرن

فيديو: مستوطنون يحاصرون سيارة اسعاف تقل مريضة فلسطينية بالخليل

فيديو: مستوطنون يحاصرون سيارة اسعاف تقل مريضة فلسطينية بالخليل

اللواء الرجوب يعلن عن انطلاق فعاليات المخيمات الصيفية في لقاء حاشد

اللواء الرجوب يعلن عن انطلاق فعاليات المخيمات الصيفية في لقاء حاشد

التربية والعمل تتفقان على إنشاء معهد للتدريب المهني والتقني

التربية والعمل تتفقان على إنشاء معهد للتدريب المهني والتقني

الحملة الوطنية تطالب الجامعات بإلغاء إلزامية دفع رسوم الفصل الأول للطلبة الجدد

الحملة الوطنية تطالب الجامعات بإلغاء إلزامية دفع رسوم الفصل الأول للطلبة الجدد

وزارة الاقتصاد وصندوق النقد الدولي يبحثان جهود تحسين بيئة الاعمال بفلسطين

وزارة الاقتصاد وصندوق النقد الدولي يبحثان جهود تحسين بيئة الاعمال بفلسطين

وزارة الصحة تعلن عن مشروع لدعم حالة الطوارئ بمليون دولار

وزارة الصحة تعلن عن مشروع لدعم حالة الطوارئ بمليون دولار

ادعيس: الاحتلال يمارس أقصى درجات الاعتداء والانتهاك للمسجد الابراهيمي

ادعيس: الاحتلال يمارس أقصى درجات الاعتداء والانتهاك للمسجد الابراهيمي

منوعات

طليق سمية الخشاب يخرج عن صمته وفجر مفاجأة عن علاقتها بأحمد سعد

طليق سمية الخشاب يخرج عن صمته وفجر مفاجأة عن علاقتها بأحمد سعد

نجوى فؤاد تصدم الجمهور بحقيقة الوضع الصحي لهياتم وتطلب الدعاء لها

نجوى فؤاد تصدم الجمهور بحقيقة الوضع الصحي لهياتم وتطلب الدعاء لها

لم يعلم أحد أنها بهذا الجمال.. إبنة هشام عباس تخطف الأنظار

لم يعلم أحد أنها بهذا الجمال.. إبنة هشام عباس تخطف الأنظار

بعد فضيحة ملابس &#34;جوهرة&#34;.. &#34;نيويورك تايمز&#34; تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

بعد فضيحة ملابس "جوهرة".. "نيويورك تايمز" تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

السائق &#34;بين الحياة والموت&#34;..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

السائق "بين الحياة والموت"..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

فيديو.. ملكة الاغراء &#34;هياتم&#34;: بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

فيديو.. ملكة الاغراء "هياتم": بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين &#34;قرف&#34;

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين "قرف"

إحياء الأموات يحوّل &#34;باب الحارة&#34; لسخرية.. شاهد اخر &#34;النهفات&#34;

إحياء الأموات يحوّل "باب الحارة" لسخرية.. شاهد اخر "النهفات"

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية &#34;التوربان الأفريقي&#34; ؟

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية "التوربان الأفريقي" ؟

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو &#34;الفاضح&#34; حول &#34;صدرها الكبير&#34;

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو "الفاضح" حول "صدرها الكبير"

عربي

فيديو: مصر تكشف شرط دول المُقاطعة للإنفراجة مع قطر

فيديو: مصر تكشف شرط دول المُقاطعة للإنفراجة مع قطر

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل