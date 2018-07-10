قوات الاحتلال تفرج عن سبعة مواطنين اعتقلتهم على متن سفن الحرية (2)

رام الله - دنيا الوطنأفرج الاحتلال الاسرائيلي مساء الثلاثاء، عن سبعة مواطنين كانوا على متن سفينة "كسر الحصار2" التي انطلقت من ميناء غزة اليوم.وبحسب وكالة (شهاب) المحلية، فإن الاحتلال أفرج عبر معبر بيت حانون/ايرز عن، محمود جهاد ابو عطايا، ورائد خليل دياب، وادم حسن النجار، وايمن محمد اللوح، وعليان كامل اللوح، ومحمد ابراهيم العرور، وعلى هاشم ابو عطايا، فيما أبقى على اعتقال قبطان السفينة.وانطلق القارب صباح اليوم من ميناء مدينة غزة، في ثاني محاولة لكسر الحصار عن القطاع، بمشاركة عدد من جرحى مسيرة "العودة" والمرضى والطلبة الخريجين العاطلين عن العمل.وتعتبر هذه الرحلة البحرية الثانية التي تنطلق من غزة حيث انطلق القارب الأول في 29 أيار/مايو الماضي، وتم اعتراضه من قبل سلاح البحرية الإسرائيلي.