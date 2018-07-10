الضابطة الجمركية والصحة يوقفان معمل حلويات ويتلفان اكثر من طن مكسرات بالخليل

















رام الله - دنيا الوطناوقفت مديرية صحة شمال الخليل والضابطة الجمركية اليوم الثلاثاء 10/7/2018 في مدنية حلحول شمال محافظة الخليل معملاً لتصنيع الحلويات عن العمل واتلاف اكثر من طن مسكرات غير صالحة للاستهلاك الادمي.وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية انه تم ايقاف المعمل بناءً على معلومات استخبارية تفيد بإفتقاره لأدنى شروط السلامة الصحة المطلوبة في مدينة حلحول، حيث تم تحريك دورية على الفور للمكان بالشراكة مع طواقم تفتيش مديرية صحة شمال الخليل وبعد الكشف والمعاينه تبين انه يفتقر لادنى شروط السلامه الصحية وضبط طحين منتهي الصلاحية حيث أقر ايقافه عن العمل على الفور لحين تصويب وضعه وتحسين ظروف بيئة العمل والالتزام باشتراطات السلامه الصحية والعامة.وفي السياق ذاته اضاف البيان انه وبناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود مخازن تحتوي على مكسرات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وبعد التفتيش والمعاينه تم ضبط 1300 كغم مكسرات مشكلة منتهية الصلاحيه ويبدو عليها علامات تلف حيث أقر اتلافها على الفور واستكمال الاجراءات اللازمة.