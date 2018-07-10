العالول من الخان الأحمر: لن نترك الأرض ولو هدموا أي البيت سنبنيه

وأضاف العالول: "لن نترك أماكننا حتى لو هدموا هذا البيت سوف نبنيه من جديد

ونعود إلية مرة أخرى، ولو هدموا منشاة سوف نضع خيمة ولن نترك أرضنا".

وأضاف العالول: "إن هدف الأحتلال الأول هو إزالة البؤر البدوية المنتشرة على هذة الأرض، ويحاولون بكل جهدهم أن يتم هذا بثلاثة وأحيانًا بإغراء، بتهديد إلى كل ما إلى ذلك، إلى أن يجدوا صلابة كما تم هنا وفى عشرة الأماكن".وأوضح أن ما يجري هنا فى الخان الأحمر دفاعًا مستميتًا والعمل بكل الوسائل القانونية للدفاع عن الأرض، سواء بالحراك السياسي على العالم لتسليط الضوء للعالم على هذا المكان، وعلى كل التجمعات البدوية وأيضًا بالمقاومة الميدانية، مشيرًا إلىان جيش الاحتلال يستطيع أن يفعل كل شيء لكن المهم إيرادتنا التى تواجه جيش الاحتلال الذي يريد أن يحتل كل شيء لكن لن يحتل إيرادتنا.