التربية تطالب بتوخي الدقة فيما يختص بالمنح الدراسية

رام الله - دنيا الوطنفوجئت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، بتداول البعض لبيان حول المنح الخارجية التي أعلنتها الوزارة لخريجي الثانوية العامة "الإنجاز"؛ والمقدمة عدة دول، حيث يدعو البيان المذكور والذي تم نشره باسم دائرة التربية والتعليم التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ الطلبة في الشتات الفلسطيني للتقدم لهذه المنح عبر السفارات الفلسطينية.وأكدت الوزارة أن ما نشر في البيان المذكور غير صحيح، وأن الوزارة تواصلت مع رئيس الدائرة أ.د. علي أبو زهري؛ الذي أكد أن البيان المذكور لم يصدر عن دائرة التربية في المنظمة.ودعت الوزارة في بيان لها؛ الطلبة وأولياء أمورهم لضرورة "توخي الحذر في التعامل مع أي إعلانات حول المنح والبعثات المقدمة لأبنائنا في فلسطين والشتات؛ خارج إطار ما تعلنه الوزارة عبر صفحاتها الرسمية.وأكدت الوزارة في بيانها "أن تخصيص المنح لأبنائنا في الشتات والإعلان عنها يتم دائماً في إطار التشاور بين الوزارة ودائرة التربية والتعليم في منظمة التحرير، وأن الوزارة هي الجهة الحصرية المكلفة بملف المنح الخارجية وفق قرار مجلس الوزراء.