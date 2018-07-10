شؤون فلسطينية

البرغوثي: لن نستسلم لإجراءات الاحتلال والعامل الحقيقي للتصدي له المقاومة الشعبية

البرغوثي: لن نستسلم لإجراءات الاحتلال والعامل الحقيقي للتصدي له المقاومة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن كل القرارات التى أصدرتها المحاكم الإسرائيلية، بخصوص قرار الاحتلال الإسرائيلي، بشأن هدم التجمع وتهجير سكانه من الخان الأحمر شرق القدس، خاصة بعد تدخل فريق المحاميين، أستندت غلى وقائع مزورة، وأن عملية تزوير كبرى جرت بالإدعاء أن هذة أرض يسمونها أنها أراضي دولة الاحتلال ويحق لهم استعمالها كما يريدون مع العلم أن هذة الأراضي محتلة، وطرد الناس من خلال تزوير هذة الحقائق.

وأضاف البرغوثي، أن العامل الحقيقي فى التصدي للإحتلال هو المقاومة الشعبية، وهذا الصمود الرائع على الأرض، فى خان الأحمر وهذا التضافر التى تشهده قدوم كل الفلسطينين من كل المناطق تضامنا مع هذة البلدة، بحسب ما جاء على قناة الغد الاخبارية.

وأوضح أن سكان قرية العراقيب والتى انهدمت 131 مرة وجاءوا للتضامن مع الخان الأحمر، مشيرًا إلى أننا مصممون على هذا الاعتصام وهذا الصمود والوقفة إلى جانب سكان الخان الأحمر، لأننا ليس فقط ندافع عن الخان الأحمر بل أننا ندافع عن مستقبل فلسطين، ومستقبل القدس الذي يريد الاحتلال تطويقها بممارسة التطهير العرقي ضد هذة التجمعات البدوية.

وأشار إلى أن هذة الوقفة ترسل رسالة إلى الاحتلال أنكم مهما فعلتم سوف نظل نحافظ على هذة الأرض، حتى لو هدموا شيئًا سنعيد بناؤه، ولو قطعوا شجرة سنزرع عشرة وإن هدموا بيتًا سوف نبنى عشرة.

وقال إننا لن نستسلم لإجراءات الاحتلال، والفكرة الذي يجري أكبر من مجرد هذة الوقفة نحن نتحدث عن نهوض المقاومة الشعبية الفلسطينية فى كل مكان فى فلسطين.

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