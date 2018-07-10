الضابطة الجمركية تهدم نفق لسرقة المياه في بيت عوا
رام الله - دنيا الوطن
هدمت الضابطة الجمركية وسلطة المياه وبدعم ومساندة الشرطة والأمن الوطني اليوم الثلاثاء، نفقا لسرقة المياه في بيت عوا غرب مدينة دورا.
وأوضحت الضابطة أن هذا الهدم يأتي للحد من ظاهرة سرقة المياه العامة والتعدي على الخطوط الناقلة بطريقة غير قانونية.
هدمت الضابطة الجمركية وسلطة المياه وبدعم ومساندة الشرطة والأمن الوطني اليوم الثلاثاء، نفقا لسرقة المياه في بيت عوا غرب مدينة دورا.
وأوضحت الضابطة أن هذا الهدم يأتي للحد من ظاهرة سرقة المياه العامة والتعدي على الخطوط الناقلة بطريقة غير قانونية.
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