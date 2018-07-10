شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم ثلاث غرف سكنية ويُهدد بإزالة مدرسة بمسافر يطا

الاحتلال يخطر بهدم ثلاث غرف سكنية ويُهدد بإزالة مدرسة بمسافر يطا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم ثلاث غرف سكنية في قرية التوانة شرق يطا، وهددت بإزالة مدرسة خلة الضبع "كرافاتات"، الواقعة في مسافر يطا، جنوب محافظة الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي: "إن قوات الاحتلال أخطرت المواطن محمد علي محمد دبابسة، بهدم ثلاث غرف سكنية يقطنها وعائلته في قرية التوانة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضاف: "إن جنود الاحتلال اقتحموا مدرسة خلة الضبع المكونة من "كرافاتات" وعاثوا خراباً بمحتوياتها، وهددوا بإزالتها بشكل كامل، بحجة أنها غير قانونية".

وأوضح مدير التربية والتعليم في يطا خالد أبو شرار، أن مدرسة خلة الضبع، شُيدت ضمن برنامج مدارس الصمود والتحدي من الكرفانات، لمساعدة الطلبة على الحصول على تعليمهم، داعياً الجهات المختصة للتحرك من أجل منع قوات الاحتلال من إزالة هذه المدرسة.

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