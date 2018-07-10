دولي

حاملة مروحيات فرنسية ترسو في ميناء حيفا

حاملة مروحيات فرنسية ترسو في ميناء حيفا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رست حاملة المروحيات الفرنسية (ديكسميد) في ميناء حيفا، ومن المتوقع أن تغادر السفينة "إسرائيل" غداً الأربعاء.

ووفقاً لموقع (واللا) الإسرائيلي، فإن الحديث يدور عن حاملة مروحيات، تابعة للأسطول البحري الفرنسي، وتستخدم لأغراض الإنقاذ والرد السريع، إلى جانب أنها تشارك في مهام قوات حلف الناتو، وقوات الأمم المتحدة التابعة للاتحاد الأوربي.

هذا واستغل مئات الجنود، الذين جاؤوا على متن السفينة الفترة التي ستمكثها السفينة في ميناء حيفا، وقاموا بالخروج لرحلات سياحية وترفيهية في "إسرائيل"، كما سيحضر الجنود اليوم الثلاثاء، لعبة كرة القدم "المونديال" من على متن السفينة، وسيتم بث لعبة النصف نهائيات بين فرنسا وبلجيكا بشكل مباشر على متن السفينة.

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