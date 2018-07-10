فيديو: مصر تكشف شرط دول المُقاطعة للإنفراجة مع قطر

رام الله - دنيا الوطن

كشفت مصر عن موعد الإنفراجة وعودة الأمور إلى طبيعتها بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، بعد أكثر من عام على الأزمة الخليجية.





وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن سياسات قطر أصابت المنطقة وشعوبها بكثير من الأضرار وأسالت دماء الأبرياء من خلال رعايتها للتنظيمات (الإرهابية)، وتوفير فرصة لهم لترويج فكرهم المتطرف من خلال وسائل الإعلام القطرية، فضلاً عن احتضان (عناصر إرهابية) على أراضيها.







وأوضح شكري، أن الدول الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) متمسكة بموقفها تجاه قطر، منوهاً إلى الرباعى العربى وضع 13 بنداً حتى تراجعهم قطر وتزيل أسباب هذه الشواغل، وهذا إذا أرادت عودة تطبيع العلاقات مع محيطها ومع الدول التى تأثرت بانتشار الإرهاب على أراضيها بفضل الدعم القطري.





وشدد وزير الخارجية المصري، على "أنه في حالة تغير السياسة القطرية وتوقفت الدوحة عن دعم الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار المنطقة والتدخل فى شؤونها الداخلية، فإن انفراجة ستحدث وستعود الأمور إلى طبيعتها، وأنه في حالة استمرار قطر في سياستها، فإن الدول الأربع ستستمر في موقفها"، وفق تعبيره.

