نائب محافظ سلطة النقد يستقبل رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات

استقبل الدكتور رياض ابو شحادة نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية عماد ابو صبحة ممثلاً لرئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات وذلك على رأس وفدٍ رفيع المستوى من المجلس.





وتقدم الوفد بالتهنئة للدكتور رياض ابو شحادة بمناسبة تعيينه نائباً لمحافظ سلطة النقد كما تقدم الوفد بالشكر والتقدير له على مجهوداته الكبيرة خلال فترة عضويته في المجلس بصفته السابقة مراقباً للبنوك في سلطة النقد.







ويشار إلى أن الدكتور رياض ابو شحادة وخلال فترة عمله في المجلس قد ترأس لجنة الامتحانات على مدار دورتين متتاليتين خلال الاعوام 2012 و2013 وبالإضافة لعقد امتحان مزاولة المهنة خلال تلك الفترة فقد عملت اللجنة على ارساء الاسس التنظيمية والمهنية لعقد امتحانات مزاولة المهنة.





كما شارك في عضوية العديد من اللجان في المجلس مثل لجنة الترخيص ولجنة متابعة الاداء المهني، كما ساهم في إعداد العديد من الأنظمة والتعليمات الخاصة بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنوتمنى الدكتور رياض للمجلس مزيداً من التقدم والنجاح للرقي والاستمرار في تطوير مهنة التدقيق في فلسطين وبما يخدم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.