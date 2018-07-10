شؤون فلسطينية

نائب محافظ سلطة النقد يستقبل رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات

نائب محافظ سلطة النقد يستقبل رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور رياض ابو شحادة نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية عماد ابو صبحة ممثلاً لرئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات وذلك على رأس وفدٍ رفيع المستوى من المجلس.

وتقدم الوفد بالتهنئة للدكتور رياض ابو شحادة بمناسبة تعيينه نائباً لمحافظ سلطة النقد كما تقدم الوفد بالشكر والتقدير له على مجهوداته الكبيرة خلال فترة عضويته في المجلس بصفته السابقة مراقباً للبنوك في سلطة النقد.

ويشار إلى أن الدكتور رياض ابو شحادة وخلال فترة عمله في المجلس قد ترأس لجنة الامتحانات على مدار دورتين متتاليتين خلال الاعوام 2012 و2013 وبالإضافة لعقد امتحان مزاولة المهنة خلال تلك الفترة فقد عملت اللجنة على ارساء الاسس التنظيمية والمهنية لعقد امتحانات مزاولة المهنة.

كما شارك في عضوية العديد من اللجان في المجلس مثل لجنة الترخيص ولجنة متابعة الاداء المهني، كما ساهم في إعداد العديد من الأنظمة والتعليمات الخاصة بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين.

وتمنى الدكتور رياض للمجلس مزيداً من التقدم والنجاح للرقي والاستمرار في تطوير مهنة التدقيق في فلسطين وبما يخدم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

فيديو: مصر تكشف شرط دول المُقاطعة للإنفراجة مع قطر

فيديو: مصر تكشف شرط دول المُقاطعة للإنفراجة مع قطر

دعم خليجي لغزة بقيمة مليار دولار.. تفاصيل صادمة عن (صفقة القرن)

دعم خليجي لغزة بقيمة مليار دولار.. تفاصيل صادمة عن (صفقة القرن)

ملادينوف: على إسرائيل التراجع عن إغلاق معبر كرم أبو سالم

ملادينوف: على إسرائيل التراجع عن إغلاق معبر كرم أبو سالم

قيادي فلسطيني لحماس: الاتفاق مع إسرائيل ضرب للمشروع الوطني وتحقيق لأهداف الاحتلال

قيادي فلسطيني لحماس: الاتفاق مع إسرائيل ضرب للمشروع الوطني وتحقيق لأهداف الاحتلال

البحرية الإسرائيلية تعترض سفينة كسر الحصار (2) وتسحبها لميناء اسدود

البحرية الإسرائيلية تعترض سفينة كسر الحصار (2) وتسحبها لميناء اسدود

الأسبوع المقبل.. دفعة مالية لموظفي غزة بواقع 40% وحد أدنى 1200 شيكل

الأسبوع المقبل.. دفعة مالية لموظفي غزة بواقع 40% وحد أدنى 1200 شيكل

اتحاد موظفي الوكالة: (أونروا) ستشرع بـ&#34;مجزرة تقليصات غير مسبوقة&#34;

اتحاد موظفي الوكالة: (أونروا) ستشرع بـ"مجزرة تقليصات غير مسبوقة"

المالكي يرأس الوفد الفلسطيني للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

المالكي يرأس الوفد الفلسطيني للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

نائب محافظ سلطة النقد يستقبل رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات

نائب محافظ سلطة النقد يستقبل رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات

المالكي يرأس الوفد الفلسطيني للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

المالكي يرأس الوفد الفلسطيني للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

المحكمة الدستورية تفتح سلسلة تدريبية للموظفين الجدد

المحكمة الدستورية تفتح سلسلة تدريبية للموظفين الجدد

ضبط شاحنة اسرائيلية محملة بنفايات صلبة في بيت لحم

ضبط شاحنة اسرائيلية محملة بنفايات صلبة في بيت لحم

ادعيس: الاحتلال يفرض حصاره على المسجد الابراهيمي ويمنع الأذان

ادعيس: الاحتلال يفرض حصاره على المسجد الابراهيمي ويمنع الأذان

أبو هولي: وفد المنظمة سيلتقي بالمسؤولين السوريين وسيزور مخيم اليرموك

أبو هولي: وفد المنظمة سيلتقي بالمسؤولين السوريين وسيزور مخيم اليرموك

الحملة الوطنية تطالب بإلغاء إلزامية دفع رسوم الفصل الأول للطلبة الجدد

الحملة الوطنية تطالب بإلغاء إلزامية دفع رسوم الفصل الأول للطلبة الجدد

الأعرج ورئيس بلدية رام الله يبحثان سبل تنفيذ مشاريع اقتصادية استثمارية

الأعرج ورئيس بلدية رام الله يبحثان سبل تنفيذ مشاريع اقتصادية استثمارية

منوعات

طليق سمية الخشاب يخرج عن صمته وفجر مفاجأة عن علاقتها بأحمد سعد

طليق سمية الخشاب يخرج عن صمته وفجر مفاجأة عن علاقتها بأحمد سعد

نجوى فؤاد تصدم الجمهور بحقيقة الوضع الصحي لهياتم وتطلب الدعاء لها

نجوى فؤاد تصدم الجمهور بحقيقة الوضع الصحي لهياتم وتطلب الدعاء لها

لم يعلم أحد أنها بهذا الجمال.. إبنة هشام عباس تخطف الأنظار

لم يعلم أحد أنها بهذا الجمال.. إبنة هشام عباس تخطف الأنظار

بعد فضيحة ملابس &#34;جوهرة&#34;.. &#34;نيويورك تايمز&#34; تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

بعد فضيحة ملابس "جوهرة".. "نيويورك تايمز" تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

السائق &#34;بين الحياة والموت&#34;..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

السائق "بين الحياة والموت"..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

فيديو.. ملكة الاغراء &#34;هياتم&#34;: بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

فيديو.. ملكة الاغراء "هياتم": بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين &#34;قرف&#34;

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين "قرف"

إحياء الأموات يحوّل &#34;باب الحارة&#34; لسخرية.. شاهد اخر &#34;النهفات&#34;

إحياء الأموات يحوّل "باب الحارة" لسخرية.. شاهد اخر "النهفات"

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية &#34;التوربان الأفريقي&#34; ؟

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية "التوربان الأفريقي" ؟

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو &#34;الفاضح&#34; حول &#34;صدرها الكبير&#34;

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو "الفاضح" حول "صدرها الكبير"

عربي

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية