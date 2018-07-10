قيادي فلسطيني لحماس: الاتفاق مع إسرائيل ضرب للمشروع الوطني وتحقيق لأهداف الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن أميركا تحاول التوصل لحل في قطاع غزة تحت إطار القضايا الإنسانية، مشدداً على ضرورة أن تذهب حركة حماس للوحدة وليس الحديث عن سلام أو تهدئة هنا أو هناك.





وأضاف أبو يوسف: "هناك مسؤولية مضاعفة على حركة حماس للاستجابة لنداء الوحدة وقطع الطريق على مراهنة اعداء شعبنا بحلول جزئية ومؤقتة، وأي حديث الآن هو محاولة للإيحاء عن هدنة أو اتفاق بين حماس والاحتلال قطع وضرب للمشروع الوطني ومساهمة في تحقيق ما يسعى له الاحتلال بفرض واقع جديده على الأرض".





وأوضح أبو يوسف، أن المرحلة خطيرة جداً وتهدف لتصفية القضية الفلسطينية، متابعاً: "من هنا نؤكد أهمية الدور المصري لإنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقيات بعيداً عن الحوارات الجديدة، ومعالجة قضايا قطاع غزة سياسيا وليس انسانيا لرفع الحصار الظالم على شعبنا".





وبين أن الاستمرار في ادارة الانقسام أمر خطير أمام كل التحديات، والمطلوب اليوم هو التوحد لمواجهة المخاطر الكبيرة على قضيتنا العادلة في ظل ما تسعى له الولايات المتحدة الأميركية لتمرير ما تسمى صفقة القرن، ونحن نحتاج إلى ارادة جديدة حقيقية ومواصلة الجهود معا لمواجهة كل التحديات، واستمرار المقاومة الشعبية للارتقاء للمستوى المطلوب بعيداً عن حسابات فصائلية ضيقه وشخصية.





ولفت أبو يوسف الى أن الرئيس محمود عباس تحدث بشكل واضح حول ضرورة استعادة الوحدة، وازالة العراقيل، وتوحيد جهود الكل الفلسطيني، ومواصلة الجهود دبلوماسيا وسياسيا مع المنظومة الدولية.





وأضاف: "يجب أن يدرك الجميع أن الأصوات النشاز التي تخرج هي لا تمثلنا، وعندما نتحدث عن مواجهة الضغوط الأمر يتطلب وحدة وتضافر، وهنا اقول لحماس عليها أن تستجيب لمنطق العقل، وتحقق الوحدة لا أن تسعى وراء مكاسب حزبية، ومواجهة المشروع التصفوي يتطلب منا مواصلة كفاحنا ونضالنا حتى نيل حقوقنا، وسنبقى متمسكون بتضحيات شعبنا ومستندون لعدالة قضيتنا".





وحذر أبو يوسف من أن الاحتلال وحكومته يراهنون على بقاء الانقسام، وحل اقتصادي وانساني ويروجون لذلك، في حين نؤكد أن الموضوع سياسي ويجب انهاء للاحتلال.





واكد ابو يوسف أن وفداً من من اللجنة التنفيذية برئاسة عزام الأحمد وعضوية الدكتور واصل أبو يوسف وأحمد أبو هولي يتوجه اليوم إلى العاصمة السورية دمشق لبحث العديد من القضايا.





وأضاف ابو يوسف أن الوفد سيبحث مع المسؤولين السوريين التنسيق الثنائي بين البلدين، وتعزيز أواصر العلاقة، والموقف الفلسطيني في اطار المساعي الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى متابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية هناك خاصة مخيم اليرموك.