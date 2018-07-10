البحرية الإسرائيلية تعترض سفينة كسر الحصار (2) وتسحبها لميناء اسدود

رام الله - دنيا الوطن

أقدم جهاز البحرية الإسرائيلي، عصر الثلاثاء، على اعتراض سفينة كسر الحصار (2) والتي أطلقتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.







وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح البحرية اعترض سفينة فلسطينية تقل ثمانية ركاب بعد كسرهم الحصار البحري لقطاع غزة، على بعد 12 ميل من بحر غزة.







وأوضح الجيش، أنه تم اعتراض السفينة البحرية دون أي أحداث غير عادية، وبعد الفحص وتفتيش القارب سحبت السفينة إلى ميناء أسدود.





بدورها استنكرت الهيئة الوطنية لكسر الحصار الإجراء الإسرائيلي، محملةً الاحتلال والعالم المسؤولية عن حياة المتواجدين على السفينة.







وقالت الهيئة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن محاولات شعبنا لن تنتهي اليوم عند اختطاف المشاركين في الرحلة، والمحاولات مستمرة حتى كسر الحصار الظالم على قطاع غزة.

