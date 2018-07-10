شؤون فلسطينية

المحكمة الدستورية تفتح سلسلة تدريبية للموظفين الجدد

المحكمة الدستورية تفتح سلسلة تدريبية للموظفين الجدد
رام الله - دنيا الوطن
 افتتحت المحكمة الدستورية العليا بالشراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة، سلسلة تدريبية للموظفين الجدد في مقر المحكمة الدستورية في مدينة رام الله.

واستقبل معالي رئيس المحكمة الدستورية أ.د. محمد الحاج قاسم والسادة قضاة المحكمة رئيس مجلس الإدارة للمدرسة الوطنية موسى أبو زيد والوفد المرافق له، بناء على التعاون الدائم مع المدرسة الوطنية ومن خلال مشاركة المحكمة الدستورية مسبقا بدورة إعداد المدربين ونقل هذه الخبرات للموظفين الجدد. 

وأكد الحاج قاسم أن هدف هذه الدورة هو تطوير ورفع كفاءة موظفي المحكمة ولرفع مستوى المعرفة للموظفين، بالاضافة إلى مواضيع أخرى تأتي ضمن إدارة الموارد البشرية، مضيفا أن هذا يعرف الموظف على حقوقه وواجباته، مما يرفع من مستوى الخدمة لموظفي المحكمة ويعزز من قيمتها. 

ومن جانبه، عبر أبو زيد عن سعادته بتواجده في المحكمة الدستورية التي تحظى بأهية استثنائية إثر الوعي السياسي في فلسطين بوجودها، والتي تلعب دورا جوهريا ورياديا في فلسطين في مجال اختصاصها، مشيرا إلى حرص رئيس المحكمة على صناعة مؤسسة حقيقية تصنع دور هام في مجال الدولة والعدالة في فلسطين.

وقال أبو زيد أن هذه فرصة ليعبر فيها عن تقديره للمدرسة الوطنية وإعجابه بالمتدربين الذين سينقلون المعرفة والخبرة والقدرات والمهارات التي تم اكتسابها من قبل المدرسة، والإلمام  بها حتى ينعكس على العمل الذي يقوم به. 

وفي نهاية الافتتاح تمنى أبو زيد التوفيق للمحكمة الدستورية والمدربين في أداء مهامهم لما له من أثر في تطوير الموارد البشرية في المحكمة الدستورية.

 ويذكر أن السلسلة التدريبية سوف تتواصل لمدة شهر وسيتم تدريب الموظفين الجدد على عدد من المواد المهمة وتشمل كل من الهيكل التنظيمي، ومدونة السلوك، وقانون الخدمة المدنية، والنوع الاجتماعي، والمالية، وقانون التقاعد العام، والصفحة الالكترونية لديوان الموظفين العام.

أخبار ذات صلة

نائب محافظ سلطة النقد يستقبل رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات

نائب محافظ سلطة النقد يستقبل رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات

قيادي فلسطيني لحماس: الاتفاق مع إسرائيل ضرب للمشروع الوطني وتحقيق لأهداف الاحتلال

قيادي فلسطيني لحماس: الاتفاق مع إسرائيل ضرب للمشروع الوطني وتحقيق لأهداف الاحتلال

البحرية الإسرائيلية تعترض سفينة كسر الحصار (2) وتسحبها لميناء اسدود

البحرية الإسرائيلية تعترض سفينة كسر الحصار (2) وتسحبها لميناء اسدود

الأسبوع المقبل.. دفعة مالية لموظفي غزة بواقع 40% وحد أدنى 1200 شيكل

الأسبوع المقبل.. دفعة مالية لموظفي غزة بواقع 40% وحد أدنى 1200 شيكل

اتحاد موظفي الوكالة: (أونروا) ستشرع بـ&#34;مجزرة تقليصات غير مسبوقة&#34;

اتحاد موظفي الوكالة: (أونروا) ستشرع بـ"مجزرة تقليصات غير مسبوقة"

المالكي يرأس الوفد الفلسطيني للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

المالكي يرأس الوفد الفلسطيني للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

ضبط شاحنة اسرائيلية محملة بنفايات صلبة في بيت لحم

ضبط شاحنة اسرائيلية محملة بنفايات صلبة في بيت لحم

ادعيس: الاحتلال يفرض حصاره على المسجد الابراهيمي ويمنع الأذان

ادعيس: الاحتلال يفرض حصاره على المسجد الابراهيمي ويمنع الأذان

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

نائب محافظ سلطة النقد يستقبل رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات

نائب محافظ سلطة النقد يستقبل رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات

المالكي يرأس الوفد الفلسطيني للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

المالكي يرأس الوفد الفلسطيني للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

المحكمة الدستورية تفتح سلسلة تدريبية للموظفين الجدد

المحكمة الدستورية تفتح سلسلة تدريبية للموظفين الجدد

ضبط شاحنة اسرائيلية محملة بنفايات صلبة في بيت لحم

ضبط شاحنة اسرائيلية محملة بنفايات صلبة في بيت لحم

ادعيس: الاحتلال يفرض حصاره على المسجد الابراهيمي ويمنع الأذان

ادعيس: الاحتلال يفرض حصاره على المسجد الابراهيمي ويمنع الأذان

أبو هولي: وفد المنظمة سيلتقي بالمسؤولين السوريين وسيزور مخيم اليرموك

أبو هولي: وفد المنظمة سيلتقي بالمسؤولين السوريين وسيزور مخيم اليرموك

الحملة الوطنية تطالب بإلغاء إلزامية دفع رسوم الفصل الأول للطلبة الجدد

الحملة الوطنية تطالب بإلغاء إلزامية دفع رسوم الفصل الأول للطلبة الجدد

الأعرج ورئيس بلدية رام الله يبحثان سبل تنفيذ مشاريع اقتصادية استثمارية

الأعرج ورئيس بلدية رام الله يبحثان سبل تنفيذ مشاريع اقتصادية استثمارية

منوعات

طليق سمية الخشاب يخرج عن صمته وفجر مفاجأة عن علاقتها بأحمد سعد

طليق سمية الخشاب يخرج عن صمته وفجر مفاجأة عن علاقتها بأحمد سعد

نجوى فؤاد تصدم الجمهور بحقيقة الوضع الصحي لهياتم وتطلب الدعاء لها

نجوى فؤاد تصدم الجمهور بحقيقة الوضع الصحي لهياتم وتطلب الدعاء لها

لم يعلم أحد أنها بهذا الجمال.. إبنة هشام عباس تخطف الأنظار

لم يعلم أحد أنها بهذا الجمال.. إبنة هشام عباس تخطف الأنظار

بعد فضيحة ملابس &#34;جوهرة&#34;.. &#34;نيويورك تايمز&#34; تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

بعد فضيحة ملابس "جوهرة".. "نيويورك تايمز" تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

السائق &#34;بين الحياة والموت&#34;..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

السائق "بين الحياة والموت"..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

فيديو.. ملكة الاغراء &#34;هياتم&#34;: بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

فيديو.. ملكة الاغراء "هياتم": بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين &#34;قرف&#34;

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين "قرف"

إحياء الأموات يحوّل &#34;باب الحارة&#34; لسخرية.. شاهد اخر &#34;النهفات&#34;

إحياء الأموات يحوّل "باب الحارة" لسخرية.. شاهد اخر "النهفات"

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية &#34;التوربان الأفريقي&#34; ؟

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية "التوربان الأفريقي" ؟

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو &#34;الفاضح&#34; حول &#34;صدرها الكبير&#34;

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو "الفاضح" حول "صدرها الكبير"

عربي

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية