المحكمة الدستورية تفتح سلسلة تدريبية للموظفين الجدد

رام الله - دنيا الوطنافتتحت المحكمة الدستورية العليا بالشراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة، سلسلة تدريبية للموظفين الجدد في مقر المحكمة الدستورية في مدينة رام الله.واستقبل معالي رئيس المحكمة الدستورية أ.د. محمد الحاج قاسم والسادة قضاة المحكمة رئيس مجلس الإدارة للمدرسة الوطنية موسى أبو زيد والوفد المرافق له، بناء على التعاون الدائم مع المدرسة الوطنية ومن خلال مشاركة المحكمة الدستورية مسبقا بدورة إعداد المدربين ونقل هذه الخبرات للموظفين الجدد.وأكد الحاج قاسم أن هدف هذه الدورة هو تطوير ورفع كفاءة موظفي المحكمة ولرفع مستوى المعرفة للموظفين، بالاضافة إلى مواضيع أخرى تأتي ضمن إدارة الموارد البشرية، مضيفا أن هذا يعرف الموظف على حقوقه وواجباته، مما يرفع من مستوى الخدمة لموظفي المحكمة ويعزز من قيمتها.ومن جانبه، عبر أبو زيد عن سعادته بتواجده في المحكمة الدستورية التي تحظى بأهية استثنائية إثر الوعي السياسي في فلسطين بوجودها، والتي تلعب دورا جوهريا ورياديا في فلسطين في مجال اختصاصها، مشيرا إلى حرص رئيس المحكمة على صناعة مؤسسة حقيقية تصنع دور هام في مجال الدولة والعدالة في فلسطين.وقال أبو زيد أن هذه فرصة ليعبر فيها عن تقديره للمدرسة الوطنية وإعجابه بالمتدربين الذين سينقلون المعرفة والخبرة والقدرات والمهارات التي تم اكتسابها من قبل المدرسة، والإلمام بها حتى ينعكس على العمل الذي يقوم به.وفي نهاية الافتتاح تمنى أبو زيد التوفيق للمحكمة الدستورية والمدربين في أداء مهامهم لما له من أثر في تطوير الموارد البشرية في المحكمة الدستورية.ويذكر أن السلسلة التدريبية سوف تتواصل لمدة شهر وسيتم تدريب الموظفين الجدد على عدد من المواد المهمة وتشمل كل من الهيكل التنظيمي، ومدونة السلوك، وقانون الخدمة المدنية، والنوع الاجتماعي، والمالية، وقانون التقاعد العام، والصفحة الالكترونية لديوان الموظفين العام.