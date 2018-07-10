الحملة الوطنية تطالب بإلغاء إلزامية دفع رسوم الفصل الأول للطلبة الجدد

رام الله - دنيا الوطنطالبت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، الحكومة الفلسطينية بضرورة إصدار توجيهاتها الجادة الواضحة بخصوص إقرار صندوق وطني لدعم الطالب الجامعي، لما له من آثار إيجابية تجاه تلبية احتياجات الطالب الذي يتم استثماره عبر بوابة التعليم الجامعي، نظراً لارتفاع تكلفة التعليم الجامعي قياساً مع متوسط دخل الأسر الفلسطينية، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يعاني منها عموم المجتمع الفلسطيني، وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 12 عاماً، واستمرار إشكالية تأخر صرف رواتب الموظفين.وطالبت الجامعات الفلسطينية بسرعة تبني سياسات تعليمية وأكاديمية أكثر وضوحاً وشفافية، تخدم مستقبل الطلبة وعملية التنمية والبناء من خلال استحداث برامج وتخصصات تنسجم مع متطلبات سوق العمل المحدود جراء تكدس التخصصات.