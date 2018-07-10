شؤون فلسطينية

الحملة الوطنية تطالب بإلغاء إلزامية دفع رسوم الفصل الأول للطلبة الجدد

الحملة الوطنية تطالب بإلغاء إلزامية دفع رسوم الفصل الأول للطلبة الجدد
وزارة التربية والتعليم
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية، الحكومة الفلسطينية بضرورة إصدار توجيهاتها الجادة الواضحة بخصوص إقرار صندوق وطني لدعم الطالب الجامعي، لما له من آثار إيجابية تجاه تلبية احتياجات الطالب الذي يتم استثماره عبر بوابة التعليم الجامعي، نظراً لارتفاع تكلفة التعليم الجامعي قياساً مع متوسط دخل الأسر الفلسطينية، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يعاني منها عموم المجتمع الفلسطيني، وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 12 عاماً، واستمرار إشكالية تأخر صرف رواتب الموظفين.

وطالبت الجامعات الفلسطينية بسرعة تبني سياسات تعليمية وأكاديمية أكثر وضوحاً وشفافية، تخدم مستقبل الطلبة وعملية التنمية والبناء من خلال استحداث برامج وتخصصات تنسجم مع متطلبات سوق العمل المحدود جراء تكدس التخصصات.

أخبار ذات صلة

نائب محافظ سلطة النقد يستقبل رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات

نائب محافظ سلطة النقد يستقبل رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات

قيادي فلسطيني لحماس: الاتفاق مع إسرائيل ضرب للمشروع الوطني وتحقيق لأهداف الاحتلال

قيادي فلسطيني لحماس: الاتفاق مع إسرائيل ضرب للمشروع الوطني وتحقيق لأهداف الاحتلال

البحرية الإسرائيلية تعترض سفينة كسر الحصار (2) وتسحبها لميناء اسدود

البحرية الإسرائيلية تعترض سفينة كسر الحصار (2) وتسحبها لميناء اسدود

الأسبوع المقبل.. دفعة مالية لموظفي غزة بواقع 40% وحد أدنى 1200 شيكل

الأسبوع المقبل.. دفعة مالية لموظفي غزة بواقع 40% وحد أدنى 1200 شيكل

اتحاد موظفي الوكالة: (أونروا) ستشرع بـ&#34;مجزرة تقليصات غير مسبوقة&#34;

اتحاد موظفي الوكالة: (أونروا) ستشرع بـ"مجزرة تقليصات غير مسبوقة"

المالكي يرأس الوفد الفلسطيني للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

المالكي يرأس الوفد الفلسطيني للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

المحكمة الدستورية تفتح سلسلة تدريبية للموظفين الجدد

المحكمة الدستورية تفتح سلسلة تدريبية للموظفين الجدد

ضبط شاحنة اسرائيلية محملة بنفايات صلبة في بيت لحم

ضبط شاحنة اسرائيلية محملة بنفايات صلبة في بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

نائب محافظ سلطة النقد يستقبل رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات

نائب محافظ سلطة النقد يستقبل رئيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات

المالكي يرأس الوفد الفلسطيني للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

المالكي يرأس الوفد الفلسطيني للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني

المحكمة الدستورية تفتح سلسلة تدريبية للموظفين الجدد

المحكمة الدستورية تفتح سلسلة تدريبية للموظفين الجدد

ضبط شاحنة اسرائيلية محملة بنفايات صلبة في بيت لحم

ضبط شاحنة اسرائيلية محملة بنفايات صلبة في بيت لحم

ادعيس: الاحتلال يفرض حصاره على المسجد الابراهيمي ويمنع الأذان

ادعيس: الاحتلال يفرض حصاره على المسجد الابراهيمي ويمنع الأذان

أبو هولي: وفد المنظمة سيلتقي بالمسؤولين السوريين وسيزور مخيم اليرموك

أبو هولي: وفد المنظمة سيلتقي بالمسؤولين السوريين وسيزور مخيم اليرموك

الحملة الوطنية تطالب بإلغاء إلزامية دفع رسوم الفصل الأول للطلبة الجدد

الحملة الوطنية تطالب بإلغاء إلزامية دفع رسوم الفصل الأول للطلبة الجدد

الأعرج ورئيس بلدية رام الله يبحثان سبل تنفيذ مشاريع اقتصادية استثمارية

الأعرج ورئيس بلدية رام الله يبحثان سبل تنفيذ مشاريع اقتصادية استثمارية

منوعات

طليق سمية الخشاب يخرج عن صمته وفجر مفاجأة عن علاقتها بأحمد سعد

طليق سمية الخشاب يخرج عن صمته وفجر مفاجأة عن علاقتها بأحمد سعد

نجوى فؤاد تصدم الجمهور بحقيقة الوضع الصحي لهياتم وتطلب الدعاء لها

نجوى فؤاد تصدم الجمهور بحقيقة الوضع الصحي لهياتم وتطلب الدعاء لها

لم يعلم أحد أنها بهذا الجمال.. إبنة هشام عباس تخطف الأنظار

لم يعلم أحد أنها بهذا الجمال.. إبنة هشام عباس تخطف الأنظار

بعد فضيحة ملابس &#34;جوهرة&#34;.. &#34;نيويورك تايمز&#34; تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

بعد فضيحة ملابس "جوهرة".. "نيويورك تايمز" تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

السائق &#34;بين الحياة والموت&#34;..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

السائق "بين الحياة والموت"..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

فيديو.. ملكة الاغراء &#34;هياتم&#34;: بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

فيديو.. ملكة الاغراء "هياتم": بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين &#34;قرف&#34;

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين "قرف"

إحياء الأموات يحوّل &#34;باب الحارة&#34; لسخرية.. شاهد اخر &#34;النهفات&#34;

إحياء الأموات يحوّل "باب الحارة" لسخرية.. شاهد اخر "النهفات"

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية &#34;التوربان الأفريقي&#34; ؟

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية "التوربان الأفريقي" ؟

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو &#34;الفاضح&#34; حول &#34;صدرها الكبير&#34;

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو "الفاضح" حول "صدرها الكبير"

عربي

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية