الأعرج ورئيس بلدية رام الله يبحثان سبل تنفيذ مشاريع اقتصادية استثمارية

رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ورئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، ورئيس اللجنة الاستثمارية لمغتربي مدينة رام الله في الولايات المتحدة الامريكية باسم حشمة، خلال لقائهم في رام الله آليات المشاريع الاقتصادية المحلية.



وناقش اللقاء آليات وسبل تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال الشراكة بين البلدية والقطاع الخاص، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والإرتقاء بها، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإيرادات المالية من أجل توفير استدامة مالية للبلدية تمكنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.بدوره، أكد الأعرج أهمية دور المغتربين الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم في دول العالم في العمل على الاستثمار في موطنهم فلسطين، حيث تتوافر العديد من المجالات المحفزة للاستثمار وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، واستغلال النفايات الصلبة، والمياه العادمة، والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.وأعرب الأعرج عن استعداد الوزارة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة، والبلديات، على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة وتهئية البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، كما وأثنى على الدعم الكبير الذي يقدمه أبناء فلسطين المغتربين لبلدهم ولأبناء شعبهم كافة في شتى المجالات.هذا وحضر اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير بمدينة البيرة اليوم الثلاثاء، مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات توفيق البديري، ومدير عام التنمية الاقتصادية المحلية في الوزارة محيي الدين العارضة، ومدير عام بلدية رام الله أحمد أبو لبن، والخبير الاقتصادي والمالي بشار دباح.