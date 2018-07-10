ضبط وإتلاف كميات كبيرة من العجوة في غزة





رام الله - دنيا الوطنضبطت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب محافظة غزة، وبالتعاون مع مباحث التموين (1080) كجم من العجوة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وقالت الإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، إن علامات الانتفاخ والفساد ظهرت على الكمية حيث تم اتلافها وخلطها بالتبن وتحويلها إلى علف حيواني.وأشارت إلى أنه تم التحفظ على كمية اخرى تقدر بـــ (2200) كجم وتم اخذ عينة من الكمية المتحفظ عليها لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والتأكد من سلامتها قبل أن يتم بيعها في الأسواق.