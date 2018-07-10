شؤون فلسطينية

البرغوثي: صمود سكان الخان الأحمر يُفشل الخداع القضائي الذي مارسته إسرائيل

البرغوثي: صمود سكان الخان الأحمر يُفشل الخداع القضائي الذي مارسته إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور مصطفى الرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن الصمود الباسل لسكان (الخان الأحمر)، وهبة المقاومة الشعبية المساندة لهم، بالإضافة إلى الجهد القانوني المميز لفريق المحامين، قد كشف الخداع القضائي الكبير الذي مارسته الحكومة الإسرائيلية ضدهم، حيث إن كافة القرارات القضائية الإسرائيلية ضدهم، افتقدت لأي أساس قانوني، وكانت متعارضة مع الحقائق والوقائع.

وقال البرغوثي: إن المقاومة الشعبية للإجراءات الإسرائيلية، وما تعرض له المشاركون فيها من قمع إسرائيلي وحشي، فتحت الباب لضغوط سياسية ودبلوماسية كبيرة ضد القرارت الجائرة باقتلاع سكان (الخان الأحمر)، وأن الكفاح الشعبي، سيستمر حتى إسقاط القرارات الجائرة.

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