شؤون فلسطينية

المفتي العام: تسهيل تمليك القدس وأرض فلسطين للأعداء حرام

المفتي العام: تسهيل تمليك القدس وأرض فلسطين للأعداء حرام
رام الله - دنيا الوطن
أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين على تحريم تسهيل تمليك أي جزء من القدس وأرض فلسطين للأعداء.

جاء ذلك، في ظل المحاولات العدوانية الأخيرة لسلطات الاحتلال للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، من خلال مناقشة مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الشيخ حسين في نص الفتوى "فالأصل أن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعًا بيع أراضيها وتمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة.

وأضاف: أن "تمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ولأمانة الإسلام، فآثم من يبيع أرضه لأعدائه، أو يأخذ تعويضًا عنها، لأن بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد قرنه تبارك وتعالى بالذين يقاتلون المسلمين في دينهم".

وتابع: أن "بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتدًا عن الإسلام خائناً لله، ورسوله الكريم ودينه، ووطنه".

وأردف قائلًا: "يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين"، وهذا ما أكده مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم (2 /7) بتاريخ 31/ 10/ 1996م.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يمنع سفر 10 فلسطينيين من (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر 10 فلسطينيين من (معبر الكرامة)

الاعدام شنقا لقاتل المواطنة نسرين أبو حسنين بالنصيرات

الاعدام شنقا لقاتل المواطنة نسرين أبو حسنين بالنصيرات

الخضري: الاحتلال يمنع مئات الشاحنات من المرور عبر (كرم أبو سالم)

الخضري: الاحتلال يمنع مئات الشاحنات من المرور عبر (كرم أبو سالم)

الإضراب بالإدارة المدنية يُؤجل هدم (الخان الأحمر)

الإضراب بالإدارة المدنية يُؤجل هدم (الخان الأحمر)

وزير الصحة يُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن حمايل بمستشفى خاص برام الله

وزير الصحة يُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن حمايل بمستشفى خاص برام الله

فيديو: زوارق إسرائيلية تتوجه نحو سفن الحرية 2 أثناء توجهها من ميناء غزة لقبرص

فيديو: زوارق إسرائيلية تتوجه نحو سفن الحرية 2 أثناء توجهها من ميناء غزة لقبرص

مغادرة 15 من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائهم في سجن (ايشل)

مغادرة 15 من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائهم في سجن (ايشل)

صحيفة: تمكين الحكومة ودمج الموظفين عناوين لقاء المصالحة بالقاهرة

صحيفة: تمكين الحكومة ودمج الموظفين عناوين لقاء المصالحة بالقاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع سفر 10 فلسطينيين من (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر 10 فلسطينيين من (معبر الكرامة)

الخضري: الاحتلال يمنع مئات الشاحنات من المرور عبر (كرم أبو سالم)

الخضري: الاحتلال يمنع مئات الشاحنات من المرور عبر (كرم أبو سالم)

وزير الصحة يُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن حمايل بمستشفى خاص برام الله

وزير الصحة يُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن حمايل بمستشفى خاص برام الله

مغادرة 15 من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائهم في سجن (ايشل)

مغادرة 15 من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائهم في سجن (ايشل)

جامعة بيرزيت تُطلق كلية الفنون والموسيقى

جامعة بيرزيت تُطلق كلية الفنون والموسيقى

محيسن: تصعيد المقاومة الشعبية الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة مخططات الاحتلال

محيسن: تصعيد المقاومة الشعبية الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة مخططات الاحتلال

الزق: تحركات العمادي تهدف للتعامل مع غزة ككيان سياسي مُستقل

الزق: تحركات العمادي تهدف للتعامل مع غزة ككيان سياسي مُستقل

الاحتلال يزيل جدارية لجامعة القدس في القدس القديمة

الاحتلال يزيل جدارية لجامعة القدس في القدس القديمة

منوعات

لم يعلم أحد أنها بهذا الجمال.. إبنة هشام عباس تخطف الأنظار

لم يعلم أحد أنها بهذا الجمال.. إبنة هشام عباس تخطف الأنظار

بعد فضيحة ملابس &#34;جوهرة&#34;.. &#34;نيويورك تايمز&#34; تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

بعد فضيحة ملابس "جوهرة".. "نيويورك تايمز" تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

السائق &#34;بين الحياة والموت&#34;..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

السائق "بين الحياة والموت"..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

فيديو.. ملكة الاغراء &#34;هياتم&#34;: بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

فيديو.. ملكة الاغراء "هياتم": بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين &#34;قرف&#34;

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين "قرف"

إحياء الأموات يحوّل &#34;باب الحارة&#34; لسخرية.. شاهد اخر &#34;النهفات&#34;

إحياء الأموات يحوّل "باب الحارة" لسخرية.. شاهد اخر "النهفات"

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية &#34;التوربان الأفريقي&#34; ؟

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية "التوربان الأفريقي" ؟

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو &#34;الفاضح&#34; حول &#34;صدرها الكبير&#34;

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو "الفاضح" حول "صدرها الكبير"

هل تملك روان حسين شفاه ممتلئة فعلاً؟.. شاهد الصور

هل تملك روان حسين شفاه ممتلئة فعلاً؟.. شاهد الصور

مرتدية &#34;كاش مايوه&#34;.. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مرتدية "كاش مايوه".. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

عربي

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية