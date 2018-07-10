شؤون فلسطينية

الاعدام شنقا لقاتل المواطنة نسرين أبو حسنين بالنصيرات

الاعدام شنقا لقاتل المواطنة نسرين أبو حسنين بالنصيرات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية دير البلح اليوم ، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مواطن أدين بتهمة القتل عمداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات المدان(م/ه) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدورة نسرين يوسف أبو حسنين "سلطان"، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن تهمة القتل قصداً، والسلب والسطو على شقة سكنية بقصد إرتكاب جناية، وحمل آلة مؤذية وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لمواد القانون.

وجاء حكم الإعدام بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة.

يشار إلى أن المواطنة أبو حسنين قتلت بتاريخ 18/04/2017 في منزلها بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة بدافع السرقة .

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