اليوم.. "نتنياهو" يخضع للتحقيق للمرة العاشرة بقضايا فساد

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (كان) الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سيخضع اليوم الثلاثاء، للتحقيق للمرة العاشرة، في ملف (بيزك - واللا) المعروف إعلامياً بالقضية (4000) وربما يتطرق إلى ملف (يديعوت آحرونوت) والمعروف إعلامياً بالملف (2000).وذكرت قناة (كان التلفزيونية)، أن الشرطة ستحقق تحت طائلة التحذير مع الثري (أرنون ميلتشين) في ملف 2000 بعد ورود معلومات جديدة بشأن توسطه بين نتنياهو وناشر الصحيفة (أرنون موزيس) قبل تسع سنوات.وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن شاهد الحق العام في ملف (4000) "نير حيفتس" قدم أدلة وصفت بالدامغة وتسمح بتقديم لائحة اتهام ضد "نتنياهو" بشبهة الارتشاء.يذكر، أن الشرطة الإسرائيلية، تشتبه بأن "نتنياهو" قدم منفعة لصديقه مالك شركة بيزك "شاؤول الوفيتش" مقابل تغطية داعمة من موقع (واللا) التابع له.