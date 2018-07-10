فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فرنسا لدى قطر، إيريك شوفالييه، أنه لا نية لبلاده بإنشاء قاعدة عسكرية فرنسية في قطر، مؤكدًا أن ما تم تداوله عبر الإعلام، هو محض شائعات لا ينبغي تصديقها.وأوضح شوفالييه، أن الدوحة ستستلم الدفعة الأولى من طائرات الرافال العام المقبل، من إجمالي 36 طائرة رافال، على أن تستلم جميع الطائرات والأطقم المؤهلة لتشغيلها قبل حلول عام 2022.وعلق السفير الفرنسي على زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدًا أنها سارت في أجواء إيجابية وناجحة للغاية، وأكدت على تقارب وخصوصية العلاقات بين قائدي البلدين.كما أشار إلى أن الزيارة اكتسبت أهمية خاصة لأهدافها المتعددة في مكافحة الإرهاب، ومحاولة إيجاد حلول للأزمة الخليجية الراهنة، وكذلك التعاون الاقتصادي.