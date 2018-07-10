عاجل

  • توجه 4 زوارق حربية نحو سفن كسر الحصار عن قطاع غزة

مباشر | انطلاق سفن الحرية 2 لكسر الحصار عن غزة

عربي

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 41 قرارًا جمهوريًا، بشأن ربط موازنة عدد من الهيئات والجهات في الدولة للسنة المالية 2018- 2019.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، بعضًا من القرارات، حيث تضمنت ربط موازنات "الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن".

واشتملت القرارات على ربط موازنات "جهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن، التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، والهيئة العامة للتأمين الصحي".

ووفقًا لصحيفة (اليوم السابع)، فقد استهدفت القرارات، "هيئة الأوقاف المصرية، والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة الوطنية للإعلام، والمعهد القومي للإدارة، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمتحف المصري الكبير، والهيئة العامة للتنمية السياحية، وصندوق التصنيع والإنتاج للسجون".

وتضمنت أيضاً ربط "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، والهيئة القومية للإنتاج الحربي".

واشتملت على ربط "جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب في محافظة الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، وجهاز تنظيم النقل في القاهرة الكبرى".

أخبار ذات صلة

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

ليبرمان يهدّد &#34;بردّ عنيف&#34; على أي تواجد عسكري سوري بالمناطق منزوعة السلاح

ليبرمان يهدّد "بردّ عنيف" على أي تواجد عسكري سوري بالمناطق منزوعة السلاح

إسرائيل تطالب أمريكا بالكشف عن أماكن المفاعلات النووية السعودية

إسرائيل تطالب أمريكا بالكشف عن أماكن المفاعلات النووية السعودية

شاهد: أعلام أربع دول عربية داخل الكنيست الإسرائيلي.. لماذا؟

شاهد: أعلام أربع دول عربية داخل الكنيست الإسرائيلي.. لماذا؟

مصر ترفض نتائج التحقيق الفرنسي بشأن الطائرة المنكوبة

مصر ترفض نتائج التحقيق الفرنسي بشأن الطائرة المنكوبة

كشف نفطي جديد في مصر

كشف نفطي جديد في مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الخضري: الاحتلال يمنع مئات الشاحنات من المرور عبر (كرم أبو سالم)

الخضري: الاحتلال يمنع مئات الشاحنات من المرور عبر (كرم أبو سالم)

وزير الصحة يُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن حمايل بمستشفى خاص برام الله

وزير الصحة يُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن حمايل بمستشفى خاص برام الله

مغادرة 15 من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائهم في سجن (ايشل)

مغادرة 15 من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائهم في سجن (ايشل)

جامعة بيرزيت تُطلق كلية الفنون والموسيقى

جامعة بيرزيت تُطلق كلية الفنون والموسيقى

محيسن: تصعيد المقاومة الشعبية الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة مخططات الاحتلال

محيسن: تصعيد المقاومة الشعبية الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة مخططات الاحتلال

الزق: تحركات العمادي تهدف للتعامل مع غزة ككيان سياسي مُستقل

الزق: تحركات العمادي تهدف للتعامل مع غزة ككيان سياسي مُستقل

الاحتلال يزيل جدارية لجامعة القدس في القدس القديمة

الاحتلال يزيل جدارية لجامعة القدس في القدس القديمة

سفن كسر حصار غزة تقترب من محطتها الأخيرة

سفن كسر حصار غزة تقترب من محطتها الأخيرة

منوعات

بعد فضيحة ملابس &#34;جوهرة&#34;.. &#34;نيويورك تايمز&#34; تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

بعد فضيحة ملابس "جوهرة".. "نيويورك تايمز" تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

السائق &#34;بين الحياة والموت&#34;..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

السائق "بين الحياة والموت"..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

فيديو.. ملكة الاغراء &#34;هياتم&#34;: بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

فيديو.. ملكة الاغراء "هياتم": بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين &#34;قرف&#34;

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين "قرف"

إحياء الأموات يحوّل &#34;باب الحارة&#34; لسخرية.. شاهد اخر &#34;النهفات&#34;

إحياء الأموات يحوّل "باب الحارة" لسخرية.. شاهد اخر "النهفات"

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية &#34;التوربان الأفريقي&#34; ؟

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية "التوربان الأفريقي" ؟

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو &#34;الفاضح&#34; حول &#34;صدرها الكبير&#34;

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو "الفاضح" حول "صدرها الكبير"

هل تملك روان حسين شفاه ممتلئة فعلاً؟.. شاهد الصور

هل تملك روان حسين شفاه ممتلئة فعلاً؟.. شاهد الصور

مرتدية &#34;كاش مايوه&#34;.. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مرتدية "كاش مايوه".. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

عربي

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية