قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة العدل السعودية، إعطاء 12 امرأة رخصة "التوثيق"، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كاتبات العدل، كإصدار الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية.وقالت الوزارة: إن ذلك يأتي ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 التي أسندتها إلى القطاع الخاص، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات ولدعم الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع "رؤية المملكة"، بحسب قناة (روسيا اليوم).وأوضحت، أن الاختصاصات الممنوحة للنساء المعينات هي إصدار الوكالات، وفسخها، وعقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، لافتة إلى أن مواعيد عملهن، ستكون على مدار الأسبوع وبالفترات الصباحية والمسائية، في مكاتب تابعة للقطاع الخاص.