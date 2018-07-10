عاجل

  • توجه 4 زوارق حربية نحو سفن كسر الحصار عن قطاع غزة

مباشر | انطلاق سفن الحرية 2 لكسر الحصار عن غزة

عربي

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العدل السعودية، إعطاء 12 امرأة رخصة "التوثيق"، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كاتبات العدل، كإصدار الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية.

وقالت الوزارة: إن ذلك يأتي ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 التي أسندتها إلى القطاع الخاص، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات ولدعم الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع "رؤية المملكة"، بحسب قناة (روسيا اليوم).

وأوضحت، أن الاختصاصات الممنوحة للنساء المعينات هي إصدار الوكالات، وفسخها، وعقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، لافتة إلى أن مواعيد عملهن، ستكون على مدار الأسبوع وبالفترات الصباحية والمسائية، في مكاتب تابعة للقطاع الخاص.

أخبار ذات صلة

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

ليبرمان يهدّد &#34;بردّ عنيف&#34; على أي تواجد عسكري سوري بالمناطق منزوعة السلاح

ليبرمان يهدّد "بردّ عنيف" على أي تواجد عسكري سوري بالمناطق منزوعة السلاح

إسرائيل تطالب أمريكا بالكشف عن أماكن المفاعلات النووية السعودية

إسرائيل تطالب أمريكا بالكشف عن أماكن المفاعلات النووية السعودية

شاهد: أعلام أربع دول عربية داخل الكنيست الإسرائيلي.. لماذا؟

شاهد: أعلام أربع دول عربية داخل الكنيست الإسرائيلي.. لماذا؟

مصر ترفض نتائج التحقيق الفرنسي بشأن الطائرة المنكوبة

مصر ترفض نتائج التحقيق الفرنسي بشأن الطائرة المنكوبة

كشف نفطي جديد في مصر

كشف نفطي جديد في مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الخضري: الاحتلال يمنع مئات الشاحنات من المرور عبر (كرم أبو سالم)

الخضري: الاحتلال يمنع مئات الشاحنات من المرور عبر (كرم أبو سالم)

وزير الصحة يُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن حمايل بمستشفى خاص برام الله

وزير الصحة يُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن حمايل بمستشفى خاص برام الله

مغادرة 15 من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائهم في سجن (ايشل)

مغادرة 15 من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائهم في سجن (ايشل)

جامعة بيرزيت تُطلق كلية الفنون والموسيقى

جامعة بيرزيت تُطلق كلية الفنون والموسيقى

محيسن: تصعيد المقاومة الشعبية الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة مخططات الاحتلال

محيسن: تصعيد المقاومة الشعبية الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة مخططات الاحتلال

الزق: تحركات العمادي تهدف للتعامل مع غزة ككيان سياسي مُستقل

الزق: تحركات العمادي تهدف للتعامل مع غزة ككيان سياسي مُستقل

الاحتلال يزيل جدارية لجامعة القدس في القدس القديمة

الاحتلال يزيل جدارية لجامعة القدس في القدس القديمة

سفن كسر حصار غزة تقترب من محطتها الأخيرة

سفن كسر حصار غزة تقترب من محطتها الأخيرة

منوعات

بعد فضيحة ملابس &#34;جوهرة&#34;.. &#34;نيويورك تايمز&#34; تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

بعد فضيحة ملابس "جوهرة".. "نيويورك تايمز" تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

السائق &#34;بين الحياة والموت&#34;..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

السائق "بين الحياة والموت"..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

فيديو.. ملكة الاغراء &#34;هياتم&#34;: بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

فيديو.. ملكة الاغراء "هياتم": بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين &#34;قرف&#34;

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين "قرف"

إحياء الأموات يحوّل &#34;باب الحارة&#34; لسخرية.. شاهد اخر &#34;النهفات&#34;

إحياء الأموات يحوّل "باب الحارة" لسخرية.. شاهد اخر "النهفات"

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية &#34;التوربان الأفريقي&#34; ؟

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية "التوربان الأفريقي" ؟

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو &#34;الفاضح&#34; حول &#34;صدرها الكبير&#34;

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو "الفاضح" حول "صدرها الكبير"

هل تملك روان حسين شفاه ممتلئة فعلاً؟.. شاهد الصور

هل تملك روان حسين شفاه ممتلئة فعلاً؟.. شاهد الصور

مرتدية &#34;كاش مايوه&#34;.. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مرتدية "كاش مايوه".. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

عربي

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية