عاجل

  • توجه 4 زوارق حربية نحو سفن كسر الحصار عن قطاع غزة

مباشر | انطلاق سفن الحرية 2 لكسر الحصار عن غزة

شؤون فلسطينية

الإضراب بالإدارة المدنية يُؤجل هدم (الخان الأحمر)

الإضراب بالإدارة المدنية يُؤجل هدم (الخان الأحمر)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موظفو الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، عن حالة إضراب، الأمر الذي من شأنه أن يؤجل عملية هدم التجمع البدوي (الخان الأحمر) شرقي القدس، حسبما ذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.

وحسب الصحيفة، فإن الإضراب التباطؤي، الذي أعلنه الموظفون في الإدارة المدنية، قد يؤجل هدم (الخان الأحمر) على الرغم من تجميد الهدم بموجب أمر صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، إذ تزامن هذا الأمر القضائي مع الإجراءات، التي أعلنت عنها لجنة المستخدمين بالإدارة المدنية.

وبعث رئيس لجنة الموظفين في الإدارة المدنية بيني الباز، ورئيس اللجنة في منطقة غزة تسيماح أهاروني، إلى النقابة العامة للعمال –الهستدروت، ووزارة المالية ووزارة الأمن، وأوضح أنه من المقرر، أن يبدأ الإضراب في 15 تموز/ يوليو، ولن يقوم خلاله العمال "بتنفيذ مخطط إخلاء الخان الأحمر"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وأشارا إلى أن قرار الإضراب جاء "بعد مماطلة وزارة المالية وتعاملهم مع الإدارة المدنية باستخفاف دون أي جدية".

وستؤدي الإجراءات وتسويات العمل لمستخدمي الإدارة المدنية إلى تجميد أوامر الهدم وعمليات الهدم، لكنها ستلحق الأذى الشديد بالفلسطينيين، حيث ستشمل عدم منح تصاريح العمل وتصاريح الاستيراد للفلسطينيين، وتصاريح عبور الحواجز، ووقف معالجة سجل السكان الفلسطينيين، والذي يشمل إعطاء تأشيرات دخول لأقارب العائلات الفلسطينية، وتسجيل الولادات وما أشبه، وتدعم الهستدروت هذا الإضراب.

ومساء الإثنين، أصدرت المحكمة العليا وللمرة الثانية، أمراً احترازياً جديداً يتعليق بهدم (الخان الأحمر)، وأمهلت المحكمة سلطات الاحتلال حتى السادس عشر من الشهر الجاري، تموز/يوليو، للرد على هذا الالتماس.

وكانت العليا الإسرائيلية، قد علقت أمر هدم (الخان الأحمر)، الأسبوع الماضي، إلى حين مناقشة طلب خمسة محاميين من السلطة الفلسطينية، ضد رفض الخارطة الهيكلية التي قدمتها القرية، وكان يفترض أن يتم تقديم رد الدولة حتى يوم الثلاثاء 11 تموز/ يوليو، ولكنه تم تأجيل الموعد حتى 16 تموز/ يوليو.

وإذا قررت المحكمة إلغاء أمر الهدم، فستظل لدى الإدارة المدنية إمكانية نظرية لهدم القرية، لأنه لم يتم تحديد جدول زمني لأمر الهدم، مع ذلك، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة المؤقت تواصل جرافات الإدارة المدنية العمل على شق طرق إلى القرية لتسهيل عمليات الهدم المخطط، وإخلاء السكان القسري.

أخبار ذات صلة

الخضري: الاحتلال يمنع مئات الشاحنات من المرور عبر (كرم أبو سالم)

الخضري: الاحتلال يمنع مئات الشاحنات من المرور عبر (كرم أبو سالم)

وزير الصحة يُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن حمايل بمستشفى خاص برام الله

وزير الصحة يُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن حمايل بمستشفى خاص برام الله

انطلاق سفن الحرية (2) من ميناء غزة لجزيرة قبرص

انطلاق سفن الحرية (2) من ميناء غزة لجزيرة قبرص

مغادرة 15 من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائهم في سجن (ايشل)

مغادرة 15 من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائهم في سجن (ايشل)

صحيفة: تمكين الحكومة ودمج الموظفين عناوين لقاء المصالحة بالقاهرة

صحيفة: تمكين الحكومة ودمج الموظفين عناوين لقاء المصالحة بالقاهرة

جامعة بيرزيت تُطلق كلية الفنون والموسيقى

جامعة بيرزيت تُطلق كلية الفنون والموسيقى

محيسن: تصعيد المقاومة الشعبية الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة مخططات الاحتلال

محيسن: تصعيد المقاومة الشعبية الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة مخططات الاحتلال

الزق: تحركات العمادي تهدف للتعامل مع غزة ككيان سياسي مُستقل

الزق: تحركات العمادي تهدف للتعامل مع غزة ككيان سياسي مُستقل

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الخضري: الاحتلال يمنع مئات الشاحنات من المرور عبر (كرم أبو سالم)

الخضري: الاحتلال يمنع مئات الشاحنات من المرور عبر (كرم أبو سالم)

وزير الصحة يُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن حمايل بمستشفى خاص برام الله

وزير الصحة يُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن حمايل بمستشفى خاص برام الله

مغادرة 15 من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائهم في سجن (ايشل)

مغادرة 15 من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائهم في سجن (ايشل)

جامعة بيرزيت تُطلق كلية الفنون والموسيقى

جامعة بيرزيت تُطلق كلية الفنون والموسيقى

محيسن: تصعيد المقاومة الشعبية الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة مخططات الاحتلال

محيسن: تصعيد المقاومة الشعبية الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة مخططات الاحتلال

الزق: تحركات العمادي تهدف للتعامل مع غزة ككيان سياسي مُستقل

الزق: تحركات العمادي تهدف للتعامل مع غزة ككيان سياسي مُستقل

الاحتلال يزيل جدارية لجامعة القدس في القدس القديمة

الاحتلال يزيل جدارية لجامعة القدس في القدس القديمة

سفن كسر حصار غزة تقترب من محطتها الأخيرة

سفن كسر حصار غزة تقترب من محطتها الأخيرة

منوعات

بعد فضيحة ملابس &#34;جوهرة&#34;.. &#34;نيويورك تايمز&#34; تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

بعد فضيحة ملابس "جوهرة".. "نيويورك تايمز" تكشف سبب اجتياح الراقصات الروسيات لمصر

السائق &#34;بين الحياة والموت&#34;..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

السائق "بين الحياة والموت"..هل تنجو ريهام سعيد بعد تعرضها لحادث سيارة مُروع؟

فيديو.. ملكة الاغراء &#34;هياتم&#34;: بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

فيديو.. ملكة الاغراء "هياتم": بدأت كراقصة ورفضت الزواج من حكام عرب

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين &#34;قرف&#34;

تصرف جريء لسمية الخشاب مع زوجها أحمد سعد والمتابعين "قرف"

إحياء الأموات يحوّل &#34;باب الحارة&#34; لسخرية.. شاهد اخر &#34;النهفات&#34;

إحياء الأموات يحوّل "باب الحارة" لسخرية.. شاهد اخر "النهفات"

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية &#34;التوربان الأفريقي&#34; ؟

لماذا ارتدت لجين عمران ونور التركية "التوربان الأفريقي" ؟

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو &#34;الفاضح&#34; حول &#34;صدرها الكبير&#34;

سارة الودعاني تعلّق على الفيديو "الفاضح" حول "صدرها الكبير"

هل تملك روان حسين شفاه ممتلئة فعلاً؟.. شاهد الصور

هل تملك روان حسين شفاه ممتلئة فعلاً؟.. شاهد الصور

مرتدية &#34;كاش مايوه&#34;.. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مرتدية "كاش مايوه".. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

عربي

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

فرنسا: لا نية لدينا في إنشاء قاعدة عسكرية بقطر

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

الرئيس السيسي يُصدر 41 قراراً جمهورياً جديداً

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

قرار تاريخي لصالح السعوديات من وزارة العدل

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية