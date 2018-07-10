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وزير الصحة يُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن حمايل بمستشفى خاص برام الله

وزير الصحة يُشكل لجنة تحقيق بوفاة المواطن حمايل بمستشفى خاص برام الله
رام الله - دنيا الوطن
قرر وزير الصحة جواد عواد، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وظروف وفاة المواطن رسمي حمايل في مستشفى خاص برام الله.

وأكد الوزير عواد في بيان صحفي، صادر عن مكتبه، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستباشر عملها اليوم، حيث ستقوم بإعداد تقرير نهائي عن الحالة، وملابسات وفاة المريض المذكر، خلال 3 أيام من تاريخ اليوم.

وأضاف، أن اللجنة مشكلة من 6 أطباء، بينهم طبيب ممثل عن عائلة المرحوم.

وقال وزير الصحة: "حرصاً من وزارة الصحة على الوقوف دائماً على الحقيقة لمصلحة المريض أولاً، وللحفاظ على النظام الصحي ثانياً، قررنا تشكيل لجنة تحقيق، بحالة المتوفى المرحوم رسمي حمايل".

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