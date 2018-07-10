استعدادات فلسطينية لاطلاق سفن الحرية (2) من ميناء غزة لجزيرة قبرص

وقد شارك عدد كبير من المواطنين في حفل وداع المسافرين على متن سفن الحرية 2 لكسر الحصار.

بدورها، أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن إبحار سفن الحرية لكسر الحصار هي رسالة للعالم بضرورة إنهاء معاناة سكان قطاع غزة.

وحملت الهيئة، حكومة الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المشاركين في سفن الحرية، مطالبة بتوفير الحماية الدولية لهم.



وكانت الهيئة الفلسطينية لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد أعلنت في وقت سابق، أن السفينة ستحمل عدداً من الجرحى، ممن أصيبوا في مسيرات العودة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال شرقي القطاع.



يشار إلى بحرية الاحتلال، اعترضت في 29 أيار/ مايو الماضي قارباً فلسطينياً، كان يشكل أول رحلة بحرية من نوعها من قطاع غزة إلى العالم الخارجي.

وأشارت الهيئة، إلى أن الحراك سيتواصل وسيصل إلى ذروته في السابع عشر من أيلول/سبتمبر في موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.