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شؤون فلسطينية

صحيفة: تمكين الحكومة ودمج الموظفين عناوين لقاء المصالحة بالقاهرة

صحيفة: تمكين الحكومة ودمج الموظفين عناوين لقاء المصالحة بالقاهرة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت تقارير صحفية، عن رؤية سيطرحها جهاز المخابرات العامة المصرية، على وفدي حركتي فتح وحماس اللذين سيتوجهان للقاهرة، من أجل دفع عملية المصالحة الفلسطينية.

وقالت صحيفة (القدس العربي): إنه من المتوقع أن يطرح المسؤولون المصريون المشرفون على ملف المصالحة، حلولاً جديدة لتجاوز الخلافات بين حركتي فتح وحماس حول ملف تمكين الحكومة من العمل في قطاع غزة، في ظل استمرار الخلاف حول هذه النقطة بين الطرفين، وذلك مع اقتراب وصول وفد رفيع من حماس إلى العاصمة القاهرة، يقوده نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري.

 وأوضحت الصحيفة، أن المسؤولين الجدد عن الملف الفلسطيني في إدارة جهاز المخابرات المصرية، يريدون البدء بخطوات عملية في المرحلة المقبلة، يتم من خلالها إنجاز بعض الملفات التي جرى تأجيل حلها خلال الأشهر الماضية، والمقترنة جميعها بملف التمكين.

وتكمن هذه القضايا المرتبطة بالتمكين في ملف استيعاب موظفي غزة، الذين عينتهم حركة حماس، واعتمادهم بشكل كامل في سلم وظائف السلطة الفلسطينية، وكذلك تحويل أموال الجباية من غزة إلى خزينة السلطة.

وذكرت الصحيفة، أن اللجنة التي شكلتها منظمة التحرير الفلسطينية، والمكونة من 13 من أعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل، ستطرح تصورها لحل الخلافات الداخلية وإنجاز المصالحة، بما في ذلك الإجراءات الواجب اتخاذها حال استمر الخلاف، وتعثرت جهود المصالحة، على اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، المقرر عقده الشهر المقبل.

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