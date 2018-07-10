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شؤون فلسطينية

جامعة بيرزيت تُطلق كلية الفنون والموسيقى

جامعة بيرزيت تُطلق كلية الفنون والموسيقى
رام الله - دنيا الوطن
تُطلق جامعة بيرزيت بدءاً من الفصل الأول من العام الأكاديمي 2018/2019، كلية الفنون والموسيقى بتخصصاتهـا المختلفة، بعد حصولها على الاعتماد من وزارة التربية والتعليم العالي، مرسخة أن الفن منارة الشعوب ومنصة نحو الفكر الإبداعي الحر، تسعى الكلية لتقدم تعليمًا متميزًا في مجالات الفنون البصرية والموسيقى والتصميم، وتغذي الحراك الفني والثقافي في فلسطين، وتساهم في تطوير الحقول الإبداعية الخلاقة ومخرجاتها، وتعزز الفكر النقدي وتطور أدواته، بما يحقق رسالة وقيم جامعة بيرزيت.

وقال رئيس الجامعة عبد اللطيف أبو حجلة: "إن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية لمسيرة التعليم العالي في فلسطين، وأهمية كبيرة تضاف إلى تاريخ الجامعة العريق"، مؤكداً حرص الجامعة على تطوير برامجها الأكاديمية، واستحداث ما يلبّي حاجات المجتمع الفلسطيني، ويواكب التطور العالمي، وهذا ما دفع الجامعة لإنشاء كلية الفنون والموسيقى.

واعتبر أبو حجلة، أن الكلية ستشكل حجر الأساس للطلبة والفنانين للاندماج في الفعاليات الفنية والثقافية في المحافل المحلية والدولية، وستوفر مساحة فنية وفكرية لإنتاج الفن والموسيقى.

وتضم كلية الفنون والموسيقى، وهي الكلية التاسعة في جامعة بيرزيت، ثلاثة برامج هي: بكالوريوس (الموسيقى العربية)، وبكالوريوس (الفنون البصرية المعاصرة)، وبكالوريوس (التصميم).

ويهدف برنامج الموسيقى العربية، وهو البرنامج الأول من نوعه في فلسطين، إلى إكساب الطلبة معارف ومهارات أدائية ذات مستوى عالٍ في الموسيقى العربية، إلى جانب إكسابهم المعارف والمهارات التي ستمكنهم من التطور الموسيقي والمهني على المستويين الدولي والمحلي على حد سواء.

أما برنامج (الفنون البصرية المعاصرة)، فهو برنامج متعدد التركيزات، يمنح خبرة تعلمية فريدة في الرسم، والنحت وثلاثيات الأبعاد، والتركيب، والتصوير، والفيديو، والفيلم، والصوت، والأداء، والتدخل الاجتماعي والدراسات التاريخية والنظرية.

وحصل برنامج التصميم مؤخراً على اعتماد وزارة التربية والتعليم العالي، وسينطلق مع انطلاق كلية الفنون والموسيقى بداية العام الأكاديمي 2018/2019، ويسعى البرنامج إلى تطوير مهارات التصميم والاتصال البصري من خلال الممارسة العملية في فروع التصميم المختلفة والتي تشمل تصميم المنتج، والتصميم الجرافيكي، وتصميم الأزياء والنسيج، والوسائط المتعددة (Multimedia).

وتقوم جامعة بيرزيت حالياً بإنشاء مبنى متخصص ليضم الكلية وبرامجها، تبرع به رجل الأعمال الفلسطيني السيد سمير عويضة، بمساحة 5550 متراً مربعاً، ومن المتوقع افتتاحه في شباط/ فبراير 2019 ليكون اللبنة الأولى ونقطة الانطلاق نحو بناء نموذج تعليمي مغاير للفنون، قادر على تطوير أساليب وأدوات جديدة لتنشيط المشهد الثقافي والفني في فلسطين، وخلق فضاءات تجريبية للتعبير والإبداع، تشجع التفاعل مع جمهور واسع في الجامعة والمجتمع.

يوفر المبنى مساحات متخصصة للعمل المنفرد والجماعي للطلبة على المشاريع والتصاميم والنماذج ومساحات عرض داخلية وخارجية، ويضم جناحًا يحتوي على ورشات عمل متخصصة، مجهزة بالمعدات التقنية والتكنولوجيا الحديثة في التصوير الفوتوغرافي، والطباعة ثلاثية الأبعاد والنجارة والحدادة، وورشات النحت والمجسمات والمواد والنسيج وغيرها ضمن بيئة تعلمية تشاركية تشجع البينية بين التخصصات ونقل وتناقل المعارف والمهارات.

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