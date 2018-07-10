محيسن: تصعيد المقاومة الشعبية الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مفوض التعبئة والتنظيم د. جمال محيسن: إن السيد الرئيس محمود عباس، أطلع المحافظين، وقيادة التعبئة، وأمناء سر أقاليم الحركة في الضفة، على تطورات الأوضاع السياسية، وإجراءات الاحتلال الهادفة لتهجير السكان من أراضيهم في (الخان الأحمر)، إضافة إلى قرار الكنيست الأخير باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب.وأضاف محيسن لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الثلاثاء، أن الاستراتيجية المعتمدة في هذه المرحلة، هي تصعيد المقاومة الشعبية في وجه مخططات الاحتلال الهادفة لتصفية مشروعنا الوطني.من جهة ثانية، أشار محيسن إلى أن (صفقة القرن) لن تمر، وستسقط أمام إرادة الرئيس، وموقفه الثابت المتمسك بحقوقنا الوطنية، والتفاف أبناء شعبنا حوله.وطالب محيسن حركة حماس بالتراجع عن انقلابها، وتمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة؛ لقطع الطريق على الاحتلال وأمريكا بتنفيذ (صفقة القرن) التي تسعى لفصل قطاع غزة عن الوطن تحت مسميات الأوضاع الإنسانية.